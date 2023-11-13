Demet Şener’i çileden çıkaran İbrahim Kutluay yorumu! Demet Şener’den takipçisinin sorusuna tokat gibi yanıt!

Demet Şener'in İbrahim Kutluay'la evliliğinden olan Ömer Kutluay, Real Madrid'e transfer olmuştu. Büyük bir mutluluk ve gurur yaşayan deneyimli manken Demet Şener son olarakı kızı İrem Kutluay'ı da yanına alarak oğlunu ziyarete gitti. Demet Şener sosyal medya hesabından çocuklarıyla fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Güzel anne Demet Şener'i, oğlu Ömer ve kızı İrem ile karesine gelen eski eşi İbrahim Kutluay ile ilgili yorum çileden çıkardı. Demet Şener takipçisinin dikkat çeken sorusuna sert yanıt verdi... Demet Şener geçtiğimiz günlerde de eski eşi İbrahim Kutluay hakkında da sert sözler sarf etmişti...