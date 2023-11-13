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Haberler Galeri Demet Şener'i çileden çıkaran İbrahim Kutluay yorumu! Demet Şener'den takipçisinin sorusuna tokat gibi yanıt!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 08:42

Demet Şener'i çileden çıkaran İbrahim Kutluay yorumu! Demet Şener'den takipçisinin sorusuna tokat gibi yanıt!

Demet Şener'in İbrahim Kutluay'la evliliğinden olan Ömer Kutluay, Real Madrid'e transfer olmuştu. Büyük bir mutluluk ve gurur yaşayan deneyimli manken Demet Şener son olarakı kızı İrem Kutluay'ı da yanına alarak oğlunu ziyarete gitti. Demet Şener sosyal medya hesabından çocuklarıyla fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Güzel anne Demet Şener'i, oğlu Ömer ve kızı İrem ile karesine gelen eski eşi İbrahim Kutluay ile ilgili yorum çileden çıkardı. Demet Şener takipçisinin dikkat çeken sorusuna sert yanıt verdi... Demet Şener geçtiğimiz günlerde de eski eşi İbrahim Kutluay hakkında da sert sözler sarf etmişti...

Demet Şener’i çileden çıkaran İbrahim Kutluay yorumu! Demet Şener’den takipçisinin sorusuna tokat gibi yanıt!

Takipçisinin yorumu ile sinirlenen Demet Şener açtı ağzını yumdu gözünü... Eski eşi İbrahim Kutluay'ın adını bile duymak istemiyor...

Demet Şener’i çileden çıkaran İbrahim Kutluay yorumu! Demet Şener’den takipçisinin sorusuna tokat gibi yanıt!

Geçtiğimiz günlerde çocuklarının kendisi ile yaşadığını ve ihtiyaçlarının babaları tarafından değil kendisi tarafından karşılandığını dile getiren ve sert sözler sarf eden Demet Şener'i son olarak takipçisi tarafından gelen bir soru sinirlendirdi.

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Demet Şener’i çileden çıkaran İbrahim Kutluay yorumu! Demet Şener’den takipçisinin sorusuna tokat gibi yanıt!

Demet Şener'in İbrahim Kutluay'la evliliğinden olan oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid'e transfer olmuştu.

Demet Şener’i çileden çıkaran İbrahim Kutluay yorumu! Demet Şener’den takipçisinin sorusuna tokat gibi yanıt!

KIZI İREM'İ DE ALARAK MADRİD'E GİTTİ

Sık sık Madrid'e oğlunu görmeye giden Demet Şener, bu kez tek gitmedi.

Demet Şener’i çileden çıkaran İbrahim Kutluay yorumu! Demet Şener’den takipçisinin sorusuna tokat gibi yanıt!

OĞLUYLA HASRET GİDERDİ

Ünlü manken kızı İrem'i de yanına alarak oğlu Ömer'in yanına Madrid'e gitti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Şener paylaşımının altına, "Madrid'ten sevgiler... Ömer'i alma saatimizi bekliyoruz" notunu ekledi.

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