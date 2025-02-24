Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı GÜNAYDIN’a konuştu: Özel sektörde adam kayırma, bizde eşitlik var!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevi size teklif edildiğinde ne hissetmiştiniz?

Böyle bir görevi hiç hayal etmemiştim. Hayal eden çok insan vardır ama benim hiç aklımda yoktu. Okulu bitirdikten sonra bir süre Devlet Tiyatrosu'nda dışarıda oynamıştım ama sonra İstanbul'a gidip özel sektörde oynamayı tercih etmiştim. Dizimin 2. sezonunu çekeceğim dönemde böyle bir teklif geldi. Çok şaşırdım Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü teklif edilince. Biraz zaman istedim. Sayın Bakanımızla ve Bakan Yardımcımız Batuhan Bey'le konuşunca ikna oldum. Bakış açısı çok önemli. 'Kariyerimde başarım varsa bunu Devlet Tiyatroları için kullanabilirim' dedim. Dışarıda çalışmış olmam çok önemli. Farklı bir bakış açısı getirebiliyorsunuz. Devlet Tiyatrosu'nun çok başka bir yapısı vardır. Oyuncu kalitemizden, kostümlere ve oyunlarımıza kadar çok titiz bir çalışma içindeyiz. Zaten Türkiye'deki tiyatroların standardını da biz belirliyoruz. Aslında bu çok büyük de bir sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getirmek için çok fazla çalışıyoruz. Günde 22 saat çalıştığım günler oluyor. Hayatımı İstanbul'dan Ankara'ya taşıdım. Tüm zamanımı Devlet Tiyatrosuna ayırıyorum. Kuruma faydam olsun diye, tiyatroyu herkese ulaştıralım diye... İzleyicilerimize oyunlarımıza sunarken arkasında çok büyük bir emek var.

