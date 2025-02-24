Giriş Tarihi: 24.02.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
07:06
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı GÜNAYDIN’a konuştu: Özel sektörde adam kayırma, bizde eşitlik var!
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, GÜNAYDIN'a konuştu. "Türkiye'deki tiyatroların standardını biz belirliyoruz. Bu çok büyük bir sorumluluk" diyen Karadağlı, bu sorumluluğu yerine getirmek için günde 22 saatten fazla çalıştığını söyledi. Karadağlı "Hayatımı İstanbul'dan Ankara'ya taşıdım. Tüm zamanımı tiyatroyu herkese ulaştırabilmek için Devlet Tiyatrosuna ayırıyorum" dedi