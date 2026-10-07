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Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...
Giriş Tarihi: 07.10.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 09:49
Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...
"Kuruluş Osman" ve "Çakallarla Dans" gibi rekortmen projelerdeki rolleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Didem Balçın, Etiler'de görüntülendi. Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, zayıflama iğnesi iddiaları karşısında sessizliğini bozarken güncel kilosunu da açıkladı.