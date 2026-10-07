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Haberler Galeri Magazin Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...
Giriş Tarihi: 07.10.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 09:49

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

"Kuruluş Osman" ve "Çakallarla Dans" gibi rekortmen projelerdeki rolleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Didem Balçın, Etiler'de görüntülendi. Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, zayıflama iğnesi iddiaları karşısında sessizliğini bozarken güncel kilosunu da açıkladı.

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Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

"Kuruluş Osman" ve "Çakallarla Dans" gibi rekortmen projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Didem Balçın, Etiler'de kameralara yansıdı.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

Son dönemdeki fit görünümüyle göz dolduran ünlü isim, zayıflama iğnesi iddialarına açıklık getirirken mevcut kilosunu da basın mensuplarıyla paylaştı.

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Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

Önceki gün Etiler'deki bir kafeden çıkarken gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, muhabirlerin "Zayıflamışsınız" yorumu üzerine samimi açıklamalarda bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

"ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANDIĞIMI İMA ETMEYE ÇALIŞIYORSANIZ..."

Habertürk'te yer alan habere göre, hakkındaki iddiaları kahkahayla karşılayan Didem Balçın, "Ben son bir senedir zayıfım zaten, siz beni en son ne zaman gördünüz? 1 metre 72 santimetre boyundayım, 58 kiloyum şu anda.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

Çok sık kilo alıyorum ve çok hızlı verebiliyorum. Zayıflama iğnesi kullandığımı ima etmeye çalışıyorsanız öyle bir şey yok" dedi.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM ALİ POYRAZOĞLU OLDU!

Türk tiyatrosunun yarım asırlık çınarı Ali Poyrazoğlu, bu kez sahne performansıyla değil, görenleri hayrete düşüren yeni görüntüsüyle gündemde.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

79 yaşındaki usta sanatçı, Nişantaşı sokaklarında fit hali ve spor tarzıyla objektiflere yansımıştı. 105 kilodan 80 kiloya düşerek tam 25 kilo veren Poyrazoğlu'nu görenler gözlerine inanamamıştı.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

Hakkında çıkan "mide ameliyatı oldu" iddialarına Nişantaşı'nda doğrudan yanıt veren ünlü tiyatrocu, zayıflama sürecine dair tüm süreci Snob Magazin'e şu sözlerle paylaşmıştı:

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

"25 kilo verdim. 105'den 80'e düştüm. Beş kilo daha vereceğim. Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde... Yemek yemeye çalışıyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Şu anda kendimi gayet iyi ve sağlıklı hissediyorum."

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

Bıçak altına yatmadan, tamamen yaşam tarzını değiştirerek eriyen usta sanatçı, sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle bu noktaya geldiğini belirtti. Hedefinin 5 kilo daha vermek olduğunu söyleyen Poyrazoğlu, neşeli ve enerjik tavırlarıyla çevredekilerden tam not almıştı.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

HAKAN AYSEV 60 KİLO VERDİ!

60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü tenor Hakan Aysev, geçirdiği dikkat çekici değişimle gündeme gelmişti.

Bir programa katılan dünyaca tanınan tenor Hakan Aysev, 38 yıllık sanat yolculuğundan kesitler paylaşarak, "Dünyada şarkı söylemediğim yer bırakmadım. Hayatta hiçbir şeyden pişman olmamak gerekiyor. O kadar mutlu ve huzurluyum ki" dedi.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

Bir dönem yaklaşık 60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan sanatçı, bu sürecin kolay olmadığını vurguladı ve sahne performansına etkilerine değindi:

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

Aysev, "Bu kiloyu sahneye de, konsere de taşıdım. Kilo korkunç bir şey" ifadelerini kullandı.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

4 AYDA 20 KİLO VERDİ

Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile mutlu evliliğinin yanı sıra kariyeri ve özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, 4 ayda 20 kilo verdi. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Korel hakkında sosyal medyada zayıflama iğnesi kullandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

"İĞNEYLE DE ZAYIFLAYABİLİRDİM..."

Oyuncu Korel, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" şeklinde konuşmuştu.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

BERGÜZAR KOREL'DEN SPOR SALONU PAYLAŞIMI

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından spor salonunda çekilen yeni videosunu takipçileriyle paylaştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımıyla zayıflama sürecindeki zorlu anları da gözler önüne serdi.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

15 Eylül 2025 tarihine ait antrenman görüntülerini yayınlayan Korel, paylaşımına "7,5 kilo ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi" notunu düştü.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

6 AYDA 32 KİLO VERDİ

Ünlü spor spikeri Ertem Şener 2012 yılında Gülşen Şener ile dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim adlarında 3 evladı bulunuyor.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

50 yaşındaki sevilen sunucu son zamanlarda dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi. 6 ayda 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya indi.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, katıldığı programda zayıflama sürecine açıklamalarda bulundu.

"AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM"

Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Şener, hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

"KEŞKE BEN HASTA OLSAYDIM DA ANNEM HAYATTA OLSAYDI"

Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Şener, yaşadığı acının kilo kaybında büyük etkisi olduğunu söyledi. Duygusal açıklamalarda bulunan spiker, annesini kaybetmenin ardından zor günler geçirdiğini belirterek, "Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

"SÖZ VERMİŞTİM, ÇIKARAMADIM HASTANEDEN"

Yürek burkan açıklamalar yapan Şener, "Kanser değilim, aslan gibiyim. Lakin annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani. " dedi.

Didem Balçın’ın zayıflığı dikkat çekti! Zayıflama iğnesi iddiasına verdiği yanıt olay oldu: Kilosunu böyle açıkladı...

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM İSE GAMZE KARADUMAN OLDU!

Son dönemde ünlüler dünyasında değişim rüzgarları esiyor ve bunların arasında Gamze Karaduman da var. "Aramızda Kalsın"dan tanıdığımız oyuncu, tam 15 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

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