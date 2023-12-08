Eski aşkıyla yakın dostu tatilde! Dilan Çiçek Deniz ile Kubilay Aka’nın pozları olay oldu! Mert Yazıcıoğlu’ndan şaşırtan hamle...

Giriş Tarihi: 08.12.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 11:05

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan kısa süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz ayrıldı. Ünlü oyuncular takipleşmeyi bırakıp, fotoğrafları da sildi. Dilan Çiçek Deniz, son olarak eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın dostu Kubilay Aka ile kar tatiline çıktı. Mert Yazıcıoğlu'nun hamlesi ise pes dedirtti.İşte sosyal medyayı sallayan opozlar ve Mert Yazıcıoğlu'nun yorumu...