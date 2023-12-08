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Haberler Galeri Eski aşkıyla yakın dostu tatilde! Dilan Çiçek Deniz ile Kubilay Aka'nın pozları olay oldu! Mert Yazıcıoğlu'ndan şaşırtan hamle...
Giriş Tarihi: 08.12.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 11:05

Eski aşkıyla yakın dostu tatilde! Dilan Çiçek Deniz ile Kubilay Aka'nın pozları olay oldu! Mert Yazıcıoğlu'ndan şaşırtan hamle...

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan kısa süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz ayrıldı. Ünlü oyuncular takipleşmeyi bırakıp, fotoğrafları da sildi. Dilan Çiçek Deniz, son olarak eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın dostu Kubilay Aka ile kar tatiline çıktı. Mert Yazıcıoğlu'nun hamlesi ise pes dedirtti.İşte sosyal medyayı sallayan opozlar ve Mert Yazıcıoğlu'nun yorumu...

Eski aşkıyla yakın dostu tatilde! Dilan Çiçek Deniz ile Kubilay Aka’nın pozları olay oldu! Mert Yazıcıoğlu’ndan şaşırtan hamle...

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.

Eski aşkıyla yakın dostu tatilde! Dilan Çiçek Deniz ile Kubilay Aka’nın pozları olay oldu! Mert Yazıcıoğlu’ndan şaşırtan hamle...

Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde bulmuştu.

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Eski aşkıyla yakın dostu tatilde! Dilan Çiçek Deniz ile Kubilay Aka’nın pozları olay oldu! Mert Yazıcıoğlu’ndan şaşırtan hamle...

AYRILDILAR

Ancak ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yollarını ayırdı.

Eski aşkıyla yakın dostu tatilde! Dilan Çiçek Deniz ile Kubilay Aka’nın pozları olay oldu! Mert Yazıcıoğlu’ndan şaşırtan hamle...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ TAKİPTEN ÇIKARDI!

Sosyal medyada Yazıcıoğlu'nu takipten çıkaran Deniz'in aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için yollarını ayırdıkları söylentisi magazin gündeminde yer aldı.

Eski aşkıyla yakın dostu tatilde! Dilan Çiçek Deniz ile Kubilay Aka’nın pozları olay oldu! Mert Yazıcıoğlu’ndan şaşırtan hamle...

AYRILIĞIN SEBEBİ O FOTOĞRAF...

Ayrılığın; Dilan'ın eski aşkı Furkan Andıç ile Mert Yazıcıoğlu'nun bir araya geldiği davet sonrası olması kafaları karıştırdı… Yanlarında Dilan'ın küs olduğu, Furkan'ın sevgilisi Aybüke Pusat da vardı.

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