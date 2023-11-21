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Haberler Galeri Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ev sahibini mağdur etti! Sıla Doğu 1,5 aydır kirayı ödemiyor!
Giriş Tarihi: 21.11.2023 22:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 22:29

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ev sahibini mağdur etti! Sıla Doğu 1,5 aydır kirayı ödemiyor!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'nun da aralarından bulunduğu 18 kişinin, 4 ayrı suçtan yargılandığı dava, hala gündemde. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın davasında yeni detaylar şoke etmeye devam ediyor. Haklarında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Bugün hapiste olan Sıla Doğulu'nun ev sahibini mağdur ettiği detayı ortaya çıktı. İşte detaylar!

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ev sahibini mağdur etti! Sıla Doğu 1,5 aydır kirayı ödemiyor!

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ev sahibini mağdur etti! Sıla Doğu 1,5 aydır kirayı ödemiyor!

TUTUKLANDILAR!

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ev sahibini mağdur etti! Sıla Doğu 1,5 aydır kirayı ödemiyor!

17 GÜNDÜR HAPİSTE OLAN SILA DOĞU EV SAHİBİNİ MAĞDUR ETTİ

17 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde olan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, ev sahibini de mağdur etti.

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ev sahibini mağdur etti! Sıla Doğu 1,5 aydır kirayı ödemiyor!

ÖDEME ALAMAYAN EV SAHİBİ, DOĞU'NUN YAKINLARINA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR!

Boğaz manzaralı evin sahibi, 1,5 aydır kirayı, elektrik, su ve doğalgaz faturasını ödemeyen Sıla'nın yakınlarına ve avukatına ulaşmaya çalışıyor.

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ev sahibini mağdur etti! Sıla Doğu 1,5 aydır kirayı ödemiyor!

BOĞAZ'DAKİ DAİRESİNİ AÇIK TUTUYORDU!

Sıla Çekmeköy'deki evinin yanı sıra Boğaz'daki dairesini de açık tutuyordu.

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