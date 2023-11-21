Giriş Tarihi: 21.11.2023 22:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 22:29

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ev sahibini mağdur etti! Sıla Doğu 1,5 aydır kirayı ödemiyor!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'nun da aralarından bulunduğu 18 kişinin, 4 ayrı suçtan yargılandığı dava, hala gündemde. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın davasında yeni detaylar şoke etmeye devam ediyor. Haklarında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Bugün hapiste olan Sıla Doğulu'nun ev sahibini mağdur ettiği detayı ortaya çıktı. İşte detaylar!