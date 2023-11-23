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Haberler Galeri Dilan Polat’ın yardımcısı Şule tutuklu patronunun lüks kıyafetleriyle AVM gezmesinde görüntülenmişti... Şule'den suç duyurusu!
Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 13:53

Dilan Polat’ın yardımcısı Şule tutuklu patronunun lüks kıyafetleriyle AVM gezmesinde görüntülenmişti... Şule'den suç duyurusu!

SON DAKİKA: Haftalardır gündemden düşmeyen ve şimdilerde cezaevinde olan Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yardımcısı Şule U., lüks bir AVM'de tutuklu patronunun lüks kıyafetleriyle görüntülenmişti... Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'nin o anlara dair görüntüleri sosyal medyadan paylaşılmıştı. Çok konuşulan olay sonrası özel hayatının ihlal edildiğini ileri süren yardımcı Şule U., "Cezaevindeki Dilan Polat'ın kıyafetlerini izinsiz giyiyormuşum gibi algısı yaratılıyor. Başka kullanıcıların iftirasına maruz kalıyorum" diyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Deniz YUSUFOĞLU
Dilan Polat’ın yardımcısı Şule tutuklu patronunun lüks kıyafetleriyle AVM gezmesinde görüntülenmişti... Şule’den suç duyurusu!

Gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dilan Polat’ın yardımcısı Şule tutuklu patronunun lüks kıyafetleriyle AVM gezmesinde görüntülenmişti... Şule’den suç duyurusu!

Cezaevindeki çiftin yardımcısı Şule U., iki çocuğa bakmak için Polat ailesinin lüks villasında kalmaya devam etti.

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Dilan Polat’ın yardımcısı Şule tutuklu patronunun lüks kıyafetleriyle AVM gezmesinde görüntülenmişti... Şule’den suç duyurusu!

GÖRÜNTÜLER SONRASI SAVCILIĞA BAŞVURDU
Yardımcı Şule U., geçtiğimiz gün bir AVM'de gezerken görüntülendi.

Dilan Polat’ın yardımcısı Şule tutuklu patronunun lüks kıyafetleriyle AVM gezmesinde görüntülenmişti... Şule’den suç duyurusu!

Şule U.'nun görüntüsünü çeken bir vatandaş o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Dilan Polat’ın yardımcısı Şule tutuklu patronunun lüks kıyafetleriyle AVM gezmesinde görüntülenmişti... Şule’den suç duyurusu!

Şule U.'nun giyindiği lüks marka pahalı ceketin cezaevinde olan Dilan Polat'a ait olduğu iddia edilmişti. Görüntülerden rahatsız olan yardımcı, savcılığa başvurdu.

SON DAKİKA