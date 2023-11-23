Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:45
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
13:53
Dilan Polat’ın yardımcısı Şule tutuklu patronunun lüks kıyafetleriyle AVM gezmesinde görüntülenmişti... Şule'den suç duyurusu!
SON DAKİKA: Haftalardır gündemden düşmeyen ve şimdilerde cezaevinde olan Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yardımcısı Şule U., lüks bir AVM'de tutuklu patronunun lüks kıyafetleriyle görüntülenmişti... Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'nin o anlara dair görüntüleri sosyal medyadan paylaşılmıştı. Çok konuşulan olay sonrası özel hayatının ihlal edildiğini ileri süren yardımcı Şule U., "Cezaevindeki Dilan Polat'ın kıyafetlerini izinsiz giyiyormuşum gibi algısı yaratılıyor. Başka kullanıcıların iftirasına maruz kalıyorum" diyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.