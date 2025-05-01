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Haberler Galeri Dile kolay 37 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar... Tom Hanks eşi Rita Wilson'a aşkını bir kez daha ilan etti
Giriş Tarihi: 01.05.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 12:39

Dile kolay 37 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar... Tom Hanks eşi Rita Wilson'a aşkını bir kez daha ilan etti

İlk eşi Samantha Lewes'i 2002 yılında henüz 49 yaşındayken kemik kanserinden kaybeden dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks'in yüzü ikinci evliliğinde güldü. 68 yaşındaki Tom Hanks,1988'den beri evli olduğu eşi Rita Wilson'a aşkını bir kez daha ilan etti. Çift, evliliklerinin 37. yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Dile kolay 37 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar... Tom Hanks eşi Rita Wilson’a aşkını bir kez daha ilan etti

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks 1981'de bir komedi dizisinin setinde tanıştığı Rita Wilson ile 1988 yılında hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten de 34 yaşında Chet ve 29 yaşında Truman adında bir oğlu oldu.

Dile kolay 37 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar... Tom Hanks eşi Rita Wilson’a aşkını bir kez daha ilan etti

37 YILLIK BİTMEYEN AŞK!

Uzun senelerden bu yana birbirlerine büyük bir aşkla bağlanan ünlü çift, evliliklerinin 37. yılını kutladı.

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Dile kolay 37 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar... Tom Hanks eşi Rita Wilson’a aşkını bir kez daha ilan etti

"SENİ SEVİYORUM"

68 yaşındaki Amerikalı oyuncu, şarkıcıyla çıktığı tatilden bu fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak, eşine şükranlarını sundu.

Tom Hanks, "37 yıllık evliyim. Seni seviyorum. Teşekkürler" diye yazdı.

Dile kolay 37 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar... Tom Hanks eşi Rita Wilson’a aşkını bir kez daha ilan etti

Eşi Rita Wilson da bu karetyi yayınlayarak, "Mutlu 37. Yıl dönümleri aşkım!" notunu düştü.

Dile kolay 37 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar... Tom Hanks eşi Rita Wilson’a aşkını bir kez daha ilan etti

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VİCTORİA BECKHAM-DAVİD BECKHAM