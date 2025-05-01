Giriş Tarihi: 01.05.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
12:39
Dile kolay 37 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar... Tom Hanks eşi Rita Wilson'a aşkını bir kez daha ilan etti
İlk eşi Samantha Lewes'i 2002 yılında henüz 49 yaşındayken kemik kanserinden kaybeden dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks'in yüzü ikinci evliliğinde güldü. 68 yaşındaki Tom Hanks,1988'den beri evli olduğu eşi Rita Wilson'a aşkını bir kez daha ilan etti. Çift, evliliklerinin 37. yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.