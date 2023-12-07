Diva Bülent Ersoy’u hiç makyajsız gördünüz mü? Sıfır makyaj hali sosyal medya gündem oldu!

Giriş Tarihi: 07.12.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 13:18

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmişti. Ersoy, "Bir işlem mi yaptırdınız?" şeklindeki soruya "Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap vermişti. Sıfır makyaj hali ile görüntülenen Bülent Ersoy'un doğal hali sosyal medyada tekrar gündem oldu. Ağır makyajla görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü. Son olarak YouTube'da hazırlanan bir format için Banu Alkan, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy'u aynı masada buluşturacak. İşte Diva Bülent Ersoy'un makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...