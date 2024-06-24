Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
06:14
Diva’yı görenler inanamadı! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyayı salladı!
Sıfır makyaj hali ile görüntülenen Bülent Ersoy'un doğal hali sosyal medyada tekrar gündem oldu. Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmişti. Ersoy, "Bir işlem mi yaptırdınız?" şeklindeki soruya "Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap vermişti. Ağır makyajla görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü. İşte Diva Bülent Ersoy'un makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...