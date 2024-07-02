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Haberler Galeri Diva’yı görenler inanamadı! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:23

Diva’yı görenler inanamadı! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyayı salladı!

Sıfır makyaj hali ile görüntülenen Bülent Ersoy'un doğal hali sosyal medyada tekrar gündem oldu. Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmişti. Ersoy, "Bir işlem mi yaptırdınız?" şeklindeki soruya "Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap vermişti. Ağır makyajla görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü. İşte Diva Bülent Ersoy'un makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Diva’yı görenler inanamadı! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyayı salladı!

Bülent Ersoy, abartılı kostümleri ve makyajı ile bütünleşen bir sanatçı oldu. Ersoy'un makyajsız halini merak edenler ise, o kareler karşısında bakakaldı. İşte sıfır makyaj Bülent Ersoy...

Diva’yı görenler inanamadı! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyayı salladı!

Yıllara meydan okuyan marjinal tarzından ödün vermeyen Diva, merak konusu oldu.

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Diva’yı görenler inanamadı! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyayı salladı!

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmişti. Ersoy, "Bir işlem mi yaptırdınız?" şeklindeki soruya "Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap vermişti.

Diva’yı görenler inanamadı! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyayı salladı!

Diva, ölüm yıldönümünde bir kez daha anılan Zeki Müren'le ilgili de "Türkiye'ye böyle bir ses daha gelmez. Kendisini özlemle anıyorum. Bu dünyada bir ben kaldım. Ben de yakında giderim" demişti.

Diva’yı görenler inanamadı! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyayı salladı!

Öte yandan, Bülent Ersoy, 'Benzemez Kimse Bize' programındaki tavırlarıyla gündeme gelmişti. Diva, sosyal medyada hakkında ortaya atılan 'yayına alkollü çıktı' ve 'estetik' iddialarına, 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına katılarak yanıt vermişti.

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