Giriş Tarihi: 10.03.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
12:59
Doktorlar dizisinin kötü kalpli Burçin'iydi... Didem Uzel'in paylaşımı takipçilerini korkuttu!
2006-2008 yılları arasında ekranda yer alan ve "Doktorlar" dizisinde Burçin karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan Didem Uzel, ayaklarından ameliyat oldu. Her iki ayağı da operasyon sonrası kalın bir bandajla sarılan Uzel, sosyal medya üzerinden takipçileriyle o anları payaştı. Uzel'in takipçileri, ünlü isme geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.