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Haberler Galeri Doktorlar dizisinin kötü kalpli Burçin'iydi... Didem Uzel'in paylaşımı takipçilerini korkuttu!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 12:59

Doktorlar dizisinin kötü kalpli Burçin'iydi... Didem Uzel'in paylaşımı takipçilerini korkuttu!

2006-2008 yılları arasında ekranda yer alan ve "Doktorlar" dizisinde Burçin karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan Didem Uzel, ayaklarından ameliyat oldu. Her iki ayağı da operasyon sonrası kalın bir bandajla sarılan Uzel, sosyal medya üzerinden takipçileriyle o anları payaştı. Uzel'in takipçileri, ünlü isme geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.

Doktorlar dizisinin kötü kalpli Burçin’iydi... Didem Uzel’in paylaşımı takipçilerini korkuttu!

Oyuncu ve manken Didem Uzel, 2012 yılında finansçı Selim Sarıyla hayatını birleştirmişti.

Doktorlar dizisinin kötü kalpli Burçin’iydi... Didem Uzel’in paylaşımı takipçilerini korkuttu!

45 yaşında anne olan Uzel, 2016 yılında oğlu Aslan'ı dünyaya getirdi.

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Doktorlar dizisinin kötü kalpli Burçin’iydi... Didem Uzel’in paylaşımı takipçilerini korkuttu!

Bir süre oyunculuk kariyerine devam eden Didem Uzel, oğlunu kucağına aldıktan sonra Amerika'ya taşındı.

Doktorlar dizisinin kötü kalpli Burçin’iydi... Didem Uzel’in paylaşımı takipçilerini korkuttu!

Gözlerden uzak bir şekilde yaşayan eski oyuncu son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile takipçilerini korkuttu.

Doktorlar dizisinin kötü kalpli Burçin’iydi... Didem Uzel’in paylaşımı takipçilerini korkuttu!

İlk Olarak oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Didem Uzel; "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken..." notunu düştü.