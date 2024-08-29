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Haberler Galeri Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ın estetikten önceki hali şaşırttı! İşte Yasemin Özilhan’ın son hali!
Giriş Tarihi: 29.08.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 18:06

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ın estetikten önceki hali şaşırttı! İşte Yasemin Özilhan’ın son hali!

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan'la evlendi. İzzet Özilhan'la evlenen Yasemin Özilhan'ın da hayatı bir anda değişti. Ünlü oyuncu, geçirdiği estetiklerle bambaşka biri oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ilgi odağı olan ünlü oyuncu, son haliyle herkesi büyüledi. İşte Yasemin Özilhan'ın estetik öncesi ve sonrası!

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ın estetikten önceki hali şaşırttı! İşte Yasemin Özilhan’ın son hali!

Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. Yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Doktorlar dizisi birçok ismin yıldızını parlatmıştı. Doktorlar dizisi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ın estetikten önceki hali şaşırttı! İşte Yasemin Özilhan’ın son hali!

2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu. Hayatı bir anda değişen Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti.

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Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ın estetikten önceki hali şaşırttı! İşte Yasemin Özilhan’ın son hali!

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı gören tanımakta zorlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Yasemin Özilhan'ın geçirdiği estetik operasyonlara hayranlarından da tepki geliyor.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ın estetikten önceki hali şaşırttı! İşte Yasemin Özilhan’ın son hali!

38 yaşındaki eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın iki tane çocuğu bulunuyor.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ın estetikten önceki hali şaşırttı! İşte Yasemin Özilhan’ın son hali!

İşte Yasemin Özilhan'ın son hali ...

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