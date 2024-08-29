Giriş Tarihi: 29.08.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
18:06
Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ın estetikten önceki hali şaşırttı! İşte Yasemin Özilhan’ın son hali!
Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan'la evlendi. İzzet Özilhan'la evlenen Yasemin Özilhan'ın da hayatı bir anda değişti. Ünlü oyuncu, geçirdiği estetiklerle bambaşka biri oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ilgi odağı olan ünlü oyuncu, son haliyle herkesi büyüledi. İşte Yasemin Özilhan'ın estetik öncesi ve sonrası!