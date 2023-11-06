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Haberler Galeri Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul'da! “Yeter ki barış olsun, savaşlar çok aptalca”
Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 10:52

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul'da! “Yeter ki barış olsun, savaşlar çok aptalca”

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, 8 Haziran 2024'te İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Bocelli, Feriye'de gerçekleştirilen toplantıda, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştireceği "30. Yıl Konseri"ne ilişkin soruları yanıtladı. Andrea Bocelli, "Yeter ki barış olsun ben sesimden feragat edebilirim. Çünkü savaşlar çok aptalca ve savaşları insanlığın hatası olarak görüyorum" dedi.

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul’da! “Yeter ki barış olsun, savaşlar çok aptalca”

Dünyaca ünlü İtalyan tenor, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı Andrea Bocelli, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda barış mesajı veren Bocelli, "Ben sesimden feragat edebilirim yeter ki barış tesis edilsin. Savaş bence çok aptalca bir şey" dedi.

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul’da! “Yeter ki barış olsun, savaşlar çok aptalca”

8 Haziran 2024'te İstanbul'a gelecek olan Andrea Bocelli, Beşiktaş Dolmabahçe Stadyumu'nda on binlerce kişiye seslenecek. Bocelli, 8 Haziran'daki konser öncesinde İstanbul'daki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bocelli'nin yanı sıra eşi ve Andrea Bocelli Vakfı Başkan Yardımcısı Veronica Berti Bocelli, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente de katıldı.

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Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul’da! “Yeter ki barış olsun, savaşlar çok aptalca”

Gazetecilere vakit ayırdıkları için teşekkür ederek sözlerine başlayan Andrea Bocelli, "Stadyum dediğimiz zaman farklı bir heyecan verir. Yüksek sayıda seyirciye hitap etmek ayrı keyifli. Akustiği tam değerlendirmek zor olabiliyor bu yüzden bütün hazırlıklarımızı önceden yapacağız. Ses, Allah'ın bir lütfu ama ben de çalışarak elimden geleni yapıyorum. Türkiye çok güzel İstanbul da öyle, bu konuda ne söylesem yüzeysel kalır. Kendimi şanslı hissediyorum" diye konuştu.

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul’da! “Yeter ki barış olsun, savaşlar çok aptalca”

"MÜZİK BİRLEŞTİRİCİ BİR GÜÇ"

Dinleyicileriyle her geçen sene karşılıklı enerji alışverişinin arttığını ifade eden Andrea Bocelli, "Sizdeki bu heyecanı hissediyorum. Müzik, birleştirici bir güç oluyor. Ben de bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu son albümde hayatımdaki iki öneme sahip ses de bana eşlik etti. Oğlum Matteo genç bir ses ve kızım Virginia. Bu albüm için aileme teşekkür ederim. Noel'in fon müziği oldu benim için" dedi.

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul’da! “Yeter ki barış olsun, savaşlar çok aptalca”

"BEN SESİMDEN FERAGAT EDEBİLİRİM, YETER Kİ BARIŞ TESİS EDİLSİN"

Dünyanın içinde bulunduğu durum hakkında düşünceleri sorulan Andrea Bocelli, barış mesajları verdi: Müzik insan ruhuna hitap ediyor, etkiliyor da… Kendi sesimle, kendi müziğimle dünya çapındaki güncel şartların daha da iyileşmesine bir katkım olursa ne mutlu bana. Yani ben sesimden feragat edebilirim, yeter ki barış tesis edilsin.

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