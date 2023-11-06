Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul’da! “Yeter ki barış olsun, savaşlar çok aptalca”

"MÜZİK BİRLEŞTİRİCİ BİR GÜÇ"

Dinleyicileriyle her geçen sene karşılıklı enerji alışverişinin arttığını ifade eden Andrea Bocelli, "Sizdeki bu heyecanı hissediyorum. Müzik, birleştirici bir güç oluyor. Ben de bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu son albümde hayatımdaki iki öneme sahip ses de bana eşlik etti. Oğlum Matteo genç bir ses ve kızım Virginia. Bu albüm için aileme teşekkür ederim. Noel'in fon müziği oldu benim için" dedi.