Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
10:52
Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul'da! “Yeter ki barış olsun, savaşlar çok aptalca”
Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, 8 Haziran 2024'te İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Bocelli, Feriye'de gerçekleştirilen toplantıda, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştireceği "30. Yıl Konseri"ne ilişkin soruları yanıtladı. Andrea Bocelli, "Yeter ki barış olsun ben sesimden feragat edebilirim. Çünkü savaşlar çok aptalca ve savaşları insanlığın hatası olarak görüyorum" dedi.