Dünyanın en sıra dışı 15 geleneği: Neden yapıldıklarını öğrenince çok şaşıracaksınız

İSKOÇYA

İskoçya'da, evlenmek üzere olan çiftler "karartma" adı verilen ilginç bir geleneğe tabi tutulur. Arkadaşlar ve aile, gelin ve damadı çürümüş yiyecekler, is ve unla kaplar. Tamamen "karartıldıktan" sonra, çift kasaba içinde dolaştırılır.

Bu ritüel, onları evlilik hayatının zorluklarına hazırlamak, dayanıklılık ve birlik duygusunu öğretmek amacıyla yapılır. Ayrıca, çiftin zor durumlarla birlikte ne kadar iyi başa çıkabileceğinin bir testi olarak da görülür.