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Dünyanın en sıra dışı 15 geleneği: Neden yapıldıklarını öğrenince çok şaşıracaksınız
Giriş Tarihi: 07.10.2026 09:21
Dünyanın en sıra dışı 15 geleneği: Neden yapıldıklarını öğrenince çok şaşıracaksınız
Dünyanın farklı bölgelerinde yüzyıllardır sürdürülen bazı gelenekler, bugün modern yaşamın ortasında bile varlığını koruyor. İlk bakışta şaşırtıcı hatta tuhaf görünen bu ritüeller; ölüm, doğum, evlilik, yetişkinliğe geçiş ve toplumsal aidiyet gibi hayatın en önemli dönüm noktalarına eşlik ediyor. Her birinin ardında ise kuşaktan kuşağa aktarılan inançlar, kültürel değerler ve geçmişten günümüze ulaşan güçlü hikâyeler bulunuyor.