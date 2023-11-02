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Haberler Galeri Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar’ın doğum gününü kutladı: Anlarsın bu Duygu'yu!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 20:29 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 20:45

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar’ın doğum gününü kutladı: Anlarsın bu Duygu'yu!

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, 35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları dünyaya geldi. Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bugüne kadar yaşadığı zor süreci televizyon programlarına katılarak anlattı. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamaların ardından bugün Duygu Nebioğlu'ndan flaş bir hamle geldi. Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın 82'nci yaş gününü kutladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nebioğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a o kutlama mesajı!

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar’ın doğum gününü kutladı: Anlarsın bu Duygu’yu!

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, 35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı.

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar’ın doğum gününü kutladı: Anlarsın bu Duygu’yu!

MAHKEME KARARIYLA RESMİYETE KAVUŞTU

Ünlü sanatçının ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile Akpınar'ın öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturdu.

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Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar’ın doğum gününü kutladı: Anlarsın bu Duygu’yu!

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Yaşanan bu gelişmeler ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar’ın doğum gününü kutladı: Anlarsın bu Duygu’yu!

KIZINDAN FLAŞ HAMLE!

Televizyon programlarına katılarak yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Nebioğlu'ndan bugün flaş bir hamle geldi.

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar’ın doğum gününü kutladı: Anlarsın bu Duygu’yu!

BABASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI!

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın 82'nci yaş gününü kutladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nebioğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

"ANLARSIN BU DUYGU'YU"

Nebioğlu babasının eski bir fotoğrafını paylaşarak paylaşımının altına, "Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi" notunu ekledi.

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