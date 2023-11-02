Giriş Tarihi: 02.11.2023 20:29 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 20:45

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar’ın doğum gününü kutladı: Anlarsın bu Duygu'yu!

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, 35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları dünyaya geldi. Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bugüne kadar yaşadığı zor süreci televizyon programlarına katılarak anlattı. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamaların ardından bugün Duygu Nebioğlu'ndan flaş bir hamle geldi. Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın 82'nci yaş gününü kutladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nebioğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a o kutlama mesajı!