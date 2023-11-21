Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a büyük şok! Yakalama kararı çıkarıldı

Ebru Şallı'nın 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş'la evlenmişti. İş insanı Uğur Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında kripto para ticareti vaadiyle 2 kişiyi 500 bin dolar dolandırdıkları iddia edilmişti. Akkuş ve beraberindeki 3 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.