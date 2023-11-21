Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a büyük şok! Yakalama kararı çıkarıldı

Ebru Şallı'nın 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş'la evlenmişti. İş insanı Uğur Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında kripto para ticareti vaadiyle 2 kişiyi 500 bin dolar dolandırdıkları iddia edilmişti. Akkuş ve beraberindeki 3 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. YARGILAMA BAŞLADI Davanın birinci celsesi bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Abdullah Alkreish, Feyza Betük Köksal ve Ercan Ekşin katıldı. Sanık Uğur Akkuş ise duruşmaya katılmadı. Müşteki Ömer Akpulat da avukatıyla birlikte duruşmaya katıldı. Duruşmada ilk olarak savunma yapan Abdullah Alkreish, Uğur Akkuş ile biri aracılığıyla tanıştığını ve iş yapmaya başladıklarını, sonrasında Akkuş'un yanında çalışan Eyüp adından biriyle iletişimi sürdürdüğünü söyledi. Alkreish, 'Güven sağlamak amacıyla 5 bin dolarlık çalışma yaptık. Bana kripto para platform linki gönderdiler. Kontrol ettirdim doğru çıktı' dedi. GÜVENE DAYALI KRİPTO Sanık Abdullah Alkreish, Uğur Akkuş ile ofisinde buluştuklarını ve güven duyduğu gerekçesiyle kripto para almak için 497 bin 500 dolar verdiğini mahkemede anlattı. Sanık Abdullah Alkreish, 'Uğur yanındaki çalışana, 'Al bu parayı bankaya götür' dedi. Sonra da, 'Ankaya talimat vermem lazım' diyerek çıktı. Ancak saatlerce gelmedi. O esnada ben, Eyüp ve diğerleri temasa geçtim. Bazen telefonları kapatıyor, bazen açıyordu en son da 497 bin 500 dolarlık bir makbuz gönderdi ama daha sonra bu makbuz da sahte çıktı hesaba para da gelmedi' diyerek savunmasına devam etti. UĞUR AKKUŞ'UN AVUKATI: 'MÜVEKKİLE ULAŞAMADIK' İş insanı Akkuş'un kendisine, 'Sistemde arıza oldu. Sıkıntı yok. Yarın mutlaka hesabınıza düşecek. Yarın 10 gibi gelin bir zararınız varsa ödemeye hazırım' dediğini söyleyen Alkreish, 'Bizi oyaladı. Sonra kendisini iş yerime çağırdım ancak gelmedi. Daha sonra da Fransa'ya kaçtığını öğrendim' diyerek beraatını istedi. Uğur Akkuş'un avukatı, müvekkiline ulaşamadığını ileri sürerek, 'Maddi zarar giderildi. Bir sonraki celse hazır edeceğiz' dedi. UĞUR AKKUŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI