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Haberler Galeri Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a büyük şok! Yakalama kararı çıkarıldı
Giriş Tarihi: 21.11.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 15:05

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a büyük şok! Yakalama kararı çıkarıldı

Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş hakkında kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme, davanın ilk duruşmasına katılmayan Uğur Akkuş hakkında mahkeme yakalama kararı çıkardı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Deniz YUSUFOĞLU
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a büyük şok! Yakalama kararı çıkarıldı

Ebru Şallı'nın 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş'la evlenmişti. İş insanı Uğur Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında kripto para ticareti vaadiyle 2 kişiyi 500 bin dolar dolandırdıkları iddia edilmişti. Akkuş ve beraberindeki 3 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a büyük şok! Yakalama kararı çıkarıldı

YARGILAMA BAŞLADI

Davanın birinci celsesi bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Abdullah Alkreish, Feyza Betük Köksal ve Ercan Ekşin katıldı.

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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a büyük şok! Yakalama kararı çıkarıldı

Sanık Uğur Akkuş ise duruşmaya katılmadı. Müşteki Ömer Akpulat da avukatıyla birlikte duruşmaya katıldı.

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a büyük şok! Yakalama kararı çıkarıldı

Duruşmada ilk olarak savunma yapan Abdullah Alkreish, Uğur Akkuş ile biri aracılığıyla tanıştığını ve iş yapmaya başladıklarını, sonrasında Akkuş'un yanında çalışan Eyüp adından biriyle iletişimi sürdürdüğünü söyledi.

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a büyük şok! Yakalama kararı çıkarıldı

Alkreish, "Güven sağlamak amacıyla 5 bin dolarlık çalışma yaptık. Bana kripto para platform linki gönderdiler. Kontrol ettirdim doğru çıktı" dedi.

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