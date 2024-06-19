Giriş Tarihi: 19.06.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
08:09
Erol Taş'ın eski damadı evladına kavuşmak istiyor! Ferit Çiçekli'nin 27 yıllık evlat hasreti...
Türk Sineması'nın usta oyuncularından merhum Erol Taş'ın damadı Ferit Çiçekli, kayınvalidesi Elmas Taş ile yaşadığı sorunlar yüzünden 27 yıldır evladından ayrı bir yaşam sürdürüyor. Oğlu Erdi'yi küçüklükten bu yana göremeyen ve geçmiş yıllarda evladı için defalarca eylem yapan Ferit Çiçekli, Babalar Günü münasebetiyle oğluna seslendi ve kendisiyle buluşmak istediğini söyledi. GÜNAYDIN aracılığıyla gözyaşları arasında oğluna ve eski eşine seslenen Erol Taş'ın damadı Ferit Çiçekli, "Oğlum, ben babayım taş değilim. Hiç olmazsa göçüp gitmeden dünya gözüyle seni bir kez göreyim" dedi.