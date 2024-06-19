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Haberler Galeri ​Erol Taş'ın eski damadı evladına kavuşmak istiyor! Ferit Çiçekli'nin 27 yıllık evlat hasreti...
Giriş Tarihi: 19.06.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 08:09

Erol Taş'ın eski damadı evladına kavuşmak istiyor! Ferit Çiçekli'nin 27 yıllık evlat hasreti...

Türk Sineması'nın usta oyuncularından merhum Erol Taş'ın damadı Ferit Çiçekli, kayınvalidesi Elmas Taş ile yaşadığı sorunlar yüzünden 27 yıldır evladından ayrı bir yaşam sürdürüyor. Oğlu Erdi'yi küçüklükten bu yana göremeyen ve geçmiş yıllarda evladı için defalarca eylem yapan Ferit Çiçekli, Babalar Günü münasebetiyle oğluna seslendi ve kendisiyle buluşmak istediğini söyledi. GÜNAYDIN aracılığıyla gözyaşları arasında oğluna ve eski eşine seslenen Erol Taş'ın damadı Ferit Çiçekli, "Oğlum, ben babayım taş değilim. Hiç olmazsa göçüp gitmeden dünya gözüyle seni bir kez göreyim" dedi.

Mustafa KAYA
​Erol Taş’ın eski damadı evladına kavuşmak istiyor! Ferit Çiçekli’nin 27 yıllık evlat hasreti...

Yeşilçam'ın kötü karakter oyuncusu olan Erol Taş'ın kızı Müjgan ile 1997'de evlenen Ferit Çiçekli'nin bir oğlu dünyaya geldi. Çiçekli oğlunun muradıma erdim diyerek ismini Erdi koydu. Erol Taş'la birkaç filmde rol alan Ferit Çiçekli Cankurtaran Meydanındaki kafede yıllarca Erol Taş'a yardım etti.

​Erol Taş’ın eski damadı evladına kavuşmak istiyor! Ferit Çiçekli’nin 27 yıllık evlat hasreti...

Mutlu bir evliliği varken çocukları 4 yaşlarına geldiğinde kaynanası Elmas Taş ile arası bozuldu. Ferit Çiçekli kaynanasının baskısı ile evi terk etmek istedi fakat kaynanası, kızı ve torunu bırakıp gidebileceğini söyledi.

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​Erol Taş’ın eski damadı evladına kavuşmak istiyor! Ferit Çiçekli’nin 27 yıllık evlat hasreti...

Kaynanasının kendisini evden kovmasından sonra Ferit Çiçekli defalarca Erol Taş'ın evinin kapısına dayanıp eşi Müjgan ile oğlu Erdi'yi istedi ancak tüm kapılar yüzüne kapandı. 5 yıl boyunca evladını ve eşini görmek isteyen Ferit Çiçekli'ye Erol Taş ve kaynanası tarafından ailesi gösterilmedi.

​Erol Taş’ın eski damadı evladına kavuşmak istiyor! Ferit Çiçekli’nin 27 yıllık evlat hasreti...

MAHKEME KARARIYLA AYDA BİR KAÇ GÜN GÖRME HAKKI VERİLDİ

Karakola başvuran Ferit Çiçekli bebeklikten bu yana göremediği çocuğunu haftada bir görme şansı yakaladı. 5 yıl sonra evladını alan Çiçekli oğlunu ailesine götürdü. Fakat oğlum diye sarıldığında küçük Erdi'nin hiçbir şey yemediğini gördü. Oğlum neden yemek yemiyorsun diye sorduğunda ise Erdi'nin 'Orada sakın yemek yeme yoksa seni zehirlerler' diyerek tembihlendiğini öğrendi. Ferit Çiçekli ise aynı yemekten kendisi ve evdekilere yedirerek "oğlum ben senin babanım neden seni zehirleyeyim " diyerek küçük çocuğun güvenini kazanmaya çalıştı.

​Erol Taş’ın eski damadı evladına kavuşmak istiyor! Ferit Çiçekli’nin 27 yıllık evlat hasreti...

EVİ DEĞİŞTİRİP ÇOCUĞU KAÇIRDI

Ferit Çiçekli ikinci defa çocuğunu görmek için Erol Taş'ın evine geldiğinde Elmas Taş'ın eşini ve oğlunu alarak başka eve yerleştiğini söyledi. O saatten sonra ne evladının ne de karısının yüzünü görebildi.

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