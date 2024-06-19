​Erol Taş’ın eski damadı evladına kavuşmak istiyor! Ferit Çiçekli’nin 27 yıllık evlat hasreti...

MAHKEME KARARIYLA AYDA BİR KAÇ GÜN GÖRME HAKKI VERİLDİ

Karakola başvuran Ferit Çiçekli bebeklikten bu yana göremediği çocuğunu haftada bir görme şansı yakaladı. 5 yıl sonra evladını alan Çiçekli oğlunu ailesine götürdü. Fakat oğlum diye sarıldığında küçük Erdi'nin hiçbir şey yemediğini gördü. Oğlum neden yemek yemiyorsun diye sorduğunda ise Erdi'nin 'Orada sakın yemek yeme yoksa seni zehirlerler' diyerek tembihlendiğini öğrendi. Ferit Çiçekli ise aynı yemekten kendisi ve evdekilere yedirerek "oğlum ben senin babanım neden seni zehirleyeyim " diyerek küçük çocuğun güvenini kazanmaya çalıştı.