Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
11:35
Eski çalışanını dövdü! Kubilay Eraslan hakkında 5 yıl hapis istemi!
'Sokağın Çocukları', 'Dedemin Gözyaşları', 'O Hayat Benim' gibi dizi ve filmlerde rol alan Kubilay Eraslan oyunculuk dışında işletmeciliğini yaptığı telefon dükkanında kendisinden habersiz satış yapıp ücretini cebine atan elemanı ile kavga etti. Konuşma sırasında kendisine hakaret eden çalışanını darp eden Kubilay Eraslan hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.