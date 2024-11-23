Eski çalışanını dövdü! Kubilay Eraslan hakkında 5 yıl hapis istemi!

'Sokağın Çocukları', 'Dedemin Gözyaşları', 'O Hayat Benim' gibi dizi ve filmlerde rol alan Kubilay Eraslan oyunculuk dışında işletmeciliğini yaptığı telefon dükkanında kendisinden habersiz satış yapıp ücretini cebine atan elemanı ile kavga etti. Olay geçtiğimiz 19 Nisan tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana geldi. Oyuncu Kubilay Eraslan babası ile beraber çalıştırdığı telefoncu dükkanında çalışıyordu. İddiaya göre dükkânda çalışan Erkan Y., isimli kişi tamir için aldığı telefonları sahibine iade etmiyor. Bazı telefonları da habersiz bir şekilde satarak parayı kendisi alıyordu.