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Haberler Galeri Eski çalışanını dövdü! Kubilay Eraslan hakkında 5 yıl hapis istemi!
Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:35

Eski çalışanını dövdü! Kubilay Eraslan hakkında 5 yıl hapis istemi!

'Sokağın Çocukları', 'Dedemin Gözyaşları', 'O Hayat Benim' gibi dizi ve filmlerde rol alan Kubilay Eraslan oyunculuk dışında işletmeciliğini yaptığı telefon dükkanında kendisinden habersiz satış yapıp ücretini cebine atan elemanı ile kavga etti. Konuşma sırasında kendisine hakaret eden çalışanını darp eden Kubilay Eraslan hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Eski çalışanını dövdü! Kubilay Eraslan hakkında 5 yıl hapis istemi!

'Sokağın Çocukları', 'Dedemin Gözyaşları', 'O Hayat Benim' gibi dizi ve filmlerde rol alan Kubilay Eraslan oyunculuk dışında işletmeciliğini yaptığı telefon dükkanında kendisinden habersiz satış yapıp ücretini cebine atan elemanı ile kavga etti. Olay geçtiğimiz 19 Nisan tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana geldi. Oyuncu Kubilay Eraslan babası ile beraber çalıştırdığı telefoncu dükkanında çalışıyordu. İddiaya göre dükkânda çalışan Erkan Y., isimli kişi tamir için aldığı telefonları sahibine iade etmiyor. Bazı telefonları da habersiz bir şekilde satarak parayı kendisi alıyordu.

Eski çalışanını dövdü! Kubilay Eraslan hakkında 5 yıl hapis istemi!

ESKİ ÇALIŞANINI DÖVDÜ
Kubilay Eraslan bu davranışları nedeniyle çalışanının işine son verdi. Olay günü Eraslan kusurlu bir telefonu verdiği kişiden eski elemanı Erkan Y.'nin aldığını öğrenince konuşmak için yanına gitti.

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Eski çalışanını dövdü! Kubilay Eraslan hakkında 5 yıl hapis istemi!

İkilinin konuşma sırasında iddiaya göre Erkan Y., oyuncuya küfür edince Kubilay Eraslan eski çalışanını yumruklamaya başladı. Aldığı darbeler sonrası yüzünden yaralanan Erkan Y., karakola giderek oyuncudan şikayetçi oldu.

Eski çalışanını dövdü! Kubilay Eraslan hakkında 5 yıl hapis istemi!

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Şikayet sonrası gözaltına alınan oyuncu emniyette verdiği ifadesinde Erkan Y.'nin küfür ederek kendisini tahrik ettiğini bu nedenle dayanamayarak darp ettiğini ancak pişman olduğunu söyledi.

Eski çalışanını dövdü! Kubilay Eraslan hakkında 5 yıl hapis istemi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üzerine atılı suçlamaları kabul eden Kubilay Eraslan hakkında, 'Tehdit' ve 'Kasten Yaralama' suçları kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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