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Haberler Galeri Eski eşler birarada! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın mutlu günü! 18 yaşındaki kızları İrem mezun oldu
Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:55

Eski eşler birarada! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın mutlu günü! 18 yaşındaki kızları İrem mezun oldu

Deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına oldukça düşkün olan anne Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener son olarak İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ın mezuniyet törenine katıldı. Tescilli güzellerimizden olan Demet Şener'in 18'ine basan kızı İrem Kutluay mezun oldu. Güzelliğini annesinden, uzun boyunu babasından alan İrem Kutluay'ı ailesi yalnız bırakmadı.

Eski eşler birarada! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın mutlu günü! 18 yaşındaki kızları İrem mezun oldu

Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı dünyaya geldi.

Eski eşler birarada! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın mutlu günü! 18 yaşındaki kızları İrem mezun oldu

2016 yılında ihanet iddiasıyla dava açan Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan olaylı bir süreç sonrası Ocak 2018'de boşanmıştı.

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Eski eşler birarada! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın mutlu günü! 18 yaşındaki kızları İrem mezun oldu

Ardından Demet Şener, 2019 yılında evlendiği iş insanı Cenk Küpeli ile de 2021 yılında yollarını ayırdı.

Eski eşler birarada! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın mutlu günü! 18 yaşındaki kızları İrem mezun oldu

Ünlü manken, biten iki evliliğinin ardından aşkı Tolga Arman'da buldu.

Eski eşler birarada! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın mutlu günü! 18 yaşındaki kızları İrem mezun oldu

Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden ünlü isim, sevgilisini çocuklarıyla da tanıştırmıştı.

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