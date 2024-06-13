Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
09:55
Eski eşler birarada! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın mutlu günü! 18 yaşındaki kızları İrem mezun oldu
Deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına oldukça düşkün olan anne Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener son olarak İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ın mezuniyet törenine katıldı. Tescilli güzellerimizden olan Demet Şener'in 18'ine basan kızı İrem Kutluay mezun oldu. Güzelliğini annesinden, uzun boyunu babasından alan İrem Kutluay'ı ailesi yalnız bırakmadı.