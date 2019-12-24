Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor hakkındaki bu gerçek çok şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Melike Meftun'u bu hafta ki bölüme damga vuracak. Başarılı oyuncu 153. Bölümde seyirciyi ekranlara kilitleyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Melike Meftun'u Selda Alkor performansıyla her zaman kendine hayran bıraktırıyor. Selda Alkor, 1965 yılında Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak sinemaya başladı. İlk fimi ise Fikret Hakan, Tanju Gürsu, Altan Günbay ile birlikte oynadığı "Cumartesi Senin Pazar Benim"dir. 1967 yılında şarkıcı olarak ilk kez İstanbul'daki Gar Gazinosu'nda sahneye çıktı. Önceleri halk müziği, daha sonra hafif müzik söyledi. "Bay Fakir / Yarın Bir Gün Olacak" adlı bir plak çıkardı. Usta sanatçı şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar'ın Melike Meftun'u olarak hayranlarının karşına çıkıyor. Melike Meftun rolüyle gönüllere taht kuran usta oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları Alkor'un yaşını duyunca çok şaşırıyor. İşte merak edenler için usta oyuncu Selda Alkor ve diğer ünlü isimlerin yaşları…