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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor hakkındaki bu gerçek çok şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 'u hakkındaki bu gerçek çok şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'u bu hafta ki bölüme damga vuracak. Başarılı oyuncu 153. Bölümde seyirciyi ekranlara kilitleyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Melike Meftun'u performansıyla her zaman kendine hayran bıraktırıyor. Selda Alkor, 1965 yılında Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak sinemaya başladı. İlk fimi ise Fikret Hakan, Tanju Gürsu, ile birlikte oynadığı "Cumartesi Senin Pazar Benim"dir. 1967 yılında şarkıcı olarak ilk kez İstanbul'daki Gar Gazinosu'nda sahneye çıktı. Önceleri halk müziği, daha sonra hafif müzik söyledi. "Bay Fakir / Yarın Bir Gün Olacak" adlı bir plak çıkardı. Usta sanatçı şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar'ın Melike Meftun'u olarak hayranlarının karşına çıkıyor. Melike Meftun rolüyle gönüllere taht kuran usta oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları Alkor'un yaşını duyunca çok şaşırıyor. İşte merak edenler için usta oyuncu Selda Alkor ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 07:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 07:44
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor hakkındaki bu gerçek çok şaşırttı!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta da heyecan dolu bir bölüm takipçilerini bekliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153. Bölümünde bakın neler olacak? Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor hakkındaki bu gerçek çok şaşırttı!

İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor hakkındaki bu gerçek çok şaşırttı!

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor hakkındaki bu gerçek çok şaşırttı!

İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor hakkındaki bu gerçek çok şaşırttı!

Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor hakkındaki bu gerçek çok şaşırttı!

Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor hakkındaki bu gerçek çok şaşırttı!

Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir.

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