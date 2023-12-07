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Haberler Galeri Eşler Esra Erol canlı yayınında stüdyoyu birbirine kattı: Saçım yok diye karım beni beğenmiyor!
Giriş Tarihi: 07.12.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 23:10

Eşler Esra Erol canlı yayınında stüdyoyu birbirine kattı: Saçım yok diye karım beni beğenmiyor!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kemal bey, eşi Gülüzar'ın ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ve ekibi Gülüzar'ı bulup canlı yayına çıkardı. Eşler canlı yayında yüzleşti. Gülüzar Hanım, eşi Kemal'in alkol bağımlığı nedeniyle bir senedir evliliğini bitirdiğini ve boşanmak istediğini dile getirdi. Eşlerin yüzleşmesi sırasında gergin anlar yaşandı. Çiftler canlı yayında kavga etti. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. İşte Esra Erol programına damga vuran o kavga anları!

Eşler Esra Erol canlı yayınında stüdyoyu birbirine kattı: Saçım yok diye karım beni beğenmiyor!

ATV'nin ilgiyle izlenen ödüllü programlarından 'Esra Erol'da', bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Eşler Esra Erol canlı yayınında stüdyoyu birbirine kattı: Saçım yok diye karım beni beğenmiyor!

Programa katılan Kemal bey, eşi Gülüzar'ın bir süredir kayıp olduğunu belirterek Erol'dan yardım istedi.

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Eşler Esra Erol canlı yayınında stüdyoyu birbirine kattı: Saçım yok diye karım beni beğenmiyor!

Esra Erol ve ekibi kısa sürede Gülüzar'ı buldu ve canlı yayına davet etti.

Eşler Esra Erol canlı yayınında stüdyoyu birbirine kattı: Saçım yok diye karım beni beğenmiyor!

CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME!

Eşler canlı yayında yüzleşti. Gülüzar Hanım, eşi Kemal'in alkol bağımlığı nedeniyle bir senedir evliliğini bitirdiğini ve boşanmak istediğini dile getirdi.

Eşler Esra Erol canlı yayınında stüdyoyu birbirine kattı: Saçım yok diye karım beni beğenmiyor!

Eşler Esra Erol canlı yayınında stüdyoyu birbirine kattı: Saçım yok diye karım beni beğenmiyor!

"ADIMA KREDİ ÇEKMİŞ"

Gülüzar Hanım, "Benim adımı ve imzamı kullanarak kredi aldı. Tüm yasal işlemler benim üzerimden yürütüldü. Eşim haberim olmadan bankadan 30 bin TL çekti. Ben de bu krediyi iptal ettirip ayrıldım."

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