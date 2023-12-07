Giriş Tarihi: 07.12.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 23:10

Eşler Esra Erol canlı yayınında stüdyoyu birbirine kattı: Saçım yok diye karım beni beğenmiyor!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kemal bey, eşi Gülüzar'ın ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ve ekibi Gülüzar'ı bulup canlı yayına çıkardı. Eşler canlı yayında yüzleşti. Gülüzar Hanım, eşi Kemal'in alkol bağımlığı nedeniyle bir senedir evliliğini bitirdiğini ve boşanmak istediğini dile getirdi. Eşlerin yüzleşmesi sırasında gergin anlar yaşandı. Çiftler canlı yayında kavga etti. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. İşte Esra Erol programına damga vuran o kavga anları!