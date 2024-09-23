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Haberler Galeri Esra Erol’da programında gündeme gelen tutuklama kararı! Esra Erol canlı yayında kan donduran gelişmeleri aktardı!
Giriş Tarihi: 23.09.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:29

Esra Erol’da programında gündeme gelen tutuklama kararı! Esra Erol canlı yayında kan donduran gelişmeleri aktardı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bugün yine izleyicilerin beğenisini kazandı. Esra Erol'da programına katılan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın 16 yaşındaki %50 zihinsel engelli kızı P.D'nin 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söylemişti. Esra Erol canlı yayında kan donduran gelişmeleri aktardı!

Hande ERDEM
Esra Erol’da programında gündeme gelen tutuklama kararı! Esra Erol canlı yayında kan donduran gelişmeleri aktardı!

Kısa süre içerisinde Serkan Karakaya'nın eşi Ayşe Karakaya'yı bulan Esra Erol, Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Esra Erol’da programında gündeme gelen tutuklama kararı! Esra Erol canlı yayında kan donduran gelişmeleri aktardı!

TÜM GERÇEKLER ESRA EROL'DA ORTAYA ÇIKTI

14 yaşındaki P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan Uyruklu Zahid Cabbar Gassami canlı yayına katıldı.

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Esra Erol’da programında gündeme gelen tutuklama kararı! Esra Erol canlı yayında kan donduran gelişmeleri aktardı!

Zahid Cabbar Gassami Esra Erol'un programında "O benim karım" diyerek 14 yaşındaki çocuğa istismar ettiğini açıkça itiraf etti.

Esra Erol'da programında gündeme gelen 14 yaşındaki çocuğun istismarına tutuklama kararı

Esra Erol’da programında gündeme gelen tutuklama kararı! Esra Erol canlı yayında kan donduran gelişmeleri aktardı!

ESRA EROL'DA PROGRAMI İHBAR KABUL EDİLDİ. EMNİYET GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Esra Erol "Yayınlarımızdan sonra bu olayla ilgili yeni iddialar ortaya ve bulgular ortaya attıktan sonra öz anne Ayşe Karakaya çocuğa karşı nitelikli cinsel istismara ve hürriyetinden yoksun bırakmaya yardım, çocuğa ve altsoya karşı eziyet ve kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Esra Erol’da programında gündeme gelen tutuklama kararı! Esra Erol canlı yayında kan donduran gelişmeleri aktardı!

Üvey baba Serkan Karakaya çocuğa karşı kasten yaralama ve silahla tehdit suçundan tutuklandı.

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