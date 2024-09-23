Giriş Tarihi: 23.09.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
22:29
Esra Erol’da programında gündeme gelen tutuklama kararı! Esra Erol canlı yayında kan donduran gelişmeleri aktardı!
ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bugün yine izleyicilerin beğenisini kazandı. Esra Erol'da programına katılan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın 16 yaşındaki %50 zihinsel engelli kızı P.D'nin 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söylemişti. Esra Erol canlı yayında kan donduran gelişmeleri aktardı!