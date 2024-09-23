Esra Erol’da programında gündeme gelen tutuklama kararı! Esra Erol canlı yayında kan donduran gelişmeleri aktardı!

ESRA EROL'DA PROGRAMI İHBAR KABUL EDİLDİ. EMNİYET GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Esra Erol "Yayınlarımızdan sonra bu olayla ilgili yeni iddialar ortaya ve bulgular ortaya attıktan sonra öz anne Ayşe Karakaya çocuğa karşı nitelikli cinsel istismara ve hürriyetinden yoksun bırakmaya yardım, çocuğa ve altsoya karşı eziyet ve kasten yaralama suçundan tutuklandı.