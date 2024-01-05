Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
11:32
Eşsiz güzelliğiyle baş döndüren Esra Bilgiç siyahlar içinde sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. "Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç, son paylaşımında siyah elbisesiyle peş peşe pozlarını paylaştı. Esra Bilgiç'in paylaşımlarına beğeni topladı. Güzel oyuncunun pozlarına "Biri nasıl bu kadar güzel olabilir", "Halime Sultan yakıyorsun", "İdeal Türk kadını" yorumları geldi.