Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 13:26

'Estetiğim yok' dedi olanlar oldu! Bensu Soral'ın son hali sosyal medyanın diline düştü!

Son olarak Tuzak dizisinde boy gösteren Bensu Soral Instagram'ın sevdiği ünlülerden. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ı 4.9 milyon kişi takip ediyor. Son zamanlarda, estetik haberiyle gündeme gelen Bensu Soral, yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bensu Soral 'Estetiğim yok ama iki tane dişim eksik doğuştan. Kendimi güzel buluyorum. Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum' açıklamasında sonra sosyal medyanın adeta diline düştü. İşte Bensu Soral'a gelen yorumlar…