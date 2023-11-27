Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Estetiğim yok' dedi olanlar oldu! Bensu Soral'ın son hali sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 13:26

'Estetiğim yok' dedi olanlar oldu! Bensu Soral'ın son hali sosyal medyanın diline düştü!

Son olarak Tuzak dizisinde boy gösteren Bensu Soral Instagram'ın sevdiği ünlülerden. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ı 4.9 milyon kişi takip ediyor. Son zamanlarda, estetik haberiyle gündeme gelen Bensu Soral, yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bensu Soral 'Estetiğim yok ama iki tane dişim eksik doğuştan. Kendimi güzel buluyorum. Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum' açıklamasında sonra sosyal medyanın adeta diline düştü. İşte Bensu Soral'a gelen yorumlar…

’Estetiğim yok’ dedi olanlar oldu! Bensu Soral’ın son hali sosyal medyanın diline düştü!

Son zamanlarda estetik iddialarıyla gündeme gelen güzel oyuncu Bensu Soral, estetiksiz olduğunu söyledi. Bensu Soral'ın açıklamalarının ardından ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

’Estetiğim yok’ dedi olanlar oldu! Bensu Soral’ın son hali sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı çene dolgusuyla dikkat çekmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Estetiğim yok’ dedi olanlar oldu! Bensu Soral’ın son hali sosyal medyanın diline düştü!

Sipsivri çenesiyle dikkat çeken Bensu Soral'ın yeni görüntüsü, sosyal medyadan geçer not alamamıştı.

’Estetiğim yok’ dedi olanlar oldu! Bensu Soral’ın son hali sosyal medyanın diline düştü!

32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl da çene ve dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını ise "Yüzüm tamamen doğal, yıllardır aynı benim. Hiç estetiğim yok" diyerek yalanlamıştı.

’Estetiğim yok’ dedi olanlar oldu! Bensu Soral’ın son hali sosyal medyanın diline düştü!

Güzel oyuncu Bensu Soral son zamanlarda kendisine yapılan estetik iddialarına yine yanıt verdi. Soral, iddaiaların gerçek olmadığını ve estetiksiz olduğunu söyledi.

SON DAKİKA