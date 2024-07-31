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Haberler Galeri Evlat acısı ile kavrulan Safiye Soyman oğlu Harun'un ardından konuştu “1 aydır yüreğim ağzımdaydı..."
Giriş Tarihi: 31.07.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 07:15

Evlat acısı ile kavrulan Safiye Soyman oğlu Harun'un ardından konuştu “1 aydır yüreğim ağzımdaydı..."

MS hastası oğlu Harun'u kaybeden ünlü sanatçı Safiye Soyman, yaşadığı acıyı GÜNAYDIN'a anlattı: "Oğlumun MS hastalığı lise döneminde başladı. Son 10 senedir de yatağa mahkumdu. Gözlerimizle iletişim kuruyorduk. Ona bebek gibi bakıyordum. Her sabah bir mucize olacak ve iyileşecek diye uyanıyordum. Ama son bir aydır kalbim ağzımdaydı. İçimde hep kötü bir his vardı. TV çekimlerim vardı, biter bitmez onun yanına koştum. Son nefesini vermek için beni bekliyormuş."

Tuba KALÇIK
Evlat acısı ile kavrulan Safiye Soyman oğlu Harun’un ardından konuştu 1 aydır yüreğim ağzımdaydı...

Geçtiğimiz günlerde evlat acısı ile sarsılan ve oğlu Harun Akaröz'ü toprağa veren ünlü sanatçı Safiye Soyman yaşadığı tarifsiz acıyı GÜNAYDIN ile paylaştı...

Evlat acısı ile kavrulan Safiye Soyman oğlu Harun’un ardından konuştu 1 aydır yüreğim ağzımdaydı...

Oğlunuz Harun kaç yıldır sağlık sorunu yaşıyordu?
Oğlum 25 senedir hastalıkla mücadele ediyordu. Lise döneminde başladı hastalığı. Buna rağmen bir yandan hastalıkla mücadele ederken bir yandan iki üniversite bitirdi. Hastalığıyla ilgili düzenlenen raporu saklayarak, vatani görevini yaptı.

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Evlat acısı ile kavrulan Safiye Soyman oğlu Harun’un ardından konuştu 1 aydır yüreğim ağzımdaydı...

Son 10 senedir de maalesef yatağa mahkum olmuştu. Ve bu süreçte de konuşamamaya başladı. Ben onunla gözleriyle iletişim kuruyordum.

Evlat acısı ile kavrulan Safiye Soyman oğlu Harun’un ardından konuştu 1 aydır yüreğim ağzımdaydı...

Ona bebek gibi bakıyordum. Yanında sürekli oğlumun bakımıyla ilgilenen Bekir abisi de vardı. Harun'u hiç yalnız bırakmıyorduk. Ben her sabah oğlumun hastalığıyla ilgili bir mucize olacakmış gibi umutla bekliyordum. Ve yıllarca umudumu kaybetmemeye çalıştım.

Evlat acısı ile kavrulan Safiye Soyman oğlu Harun’un ardından konuştu 1 aydır yüreğim ağzımdaydı...

İÇİMDE KÖTÜ HİS VARDI
Vefat ettiğinde yanında mıydınız?
Allah bana onu kaybedeceğimi hissettirdi. 1 aydır kalbim ağzımdaydı. İçimde hep kötü bir his vardı. Program çekimim bitti, hemen oğlumun yanına gittim. Bana sanki bir şey söylemek istiyor gibiydi. Beni gördüğüne çok mutlu olmuştu evladım.

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