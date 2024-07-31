Giriş Tarihi: 31.07.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
07:15
Evlat acısı ile kavrulan Safiye Soyman oğlu Harun'un ardından konuştu “1 aydır yüreğim ağzımdaydı..."
MS hastası oğlu Harun'u kaybeden ünlü sanatçı Safiye Soyman, yaşadığı acıyı GÜNAYDIN'a anlattı: "Oğlumun MS hastalığı lise döneminde başladı. Son 10 senedir de yatağa mahkumdu. Gözlerimizle iletişim kuruyorduk. Ona bebek gibi bakıyordum. Her sabah bir mucize olacak ve iyileşecek diye uyanıyordum. Ama son bir aydır kalbim ağzımdaydı. İçimde hep kötü bir his vardı. TV çekimlerim vardı, biter bitmez onun yanına koştum. Son nefesini vermek için beni bekliyormuş."