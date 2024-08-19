Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
07:48
Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan: Abi dediğim insanlar beni ateşe attı
Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, GÜNAYDIN'a verdiği röportajında paranın kendisi için önemli olmadığını, birçok sözleşmesinde boş mukaveleye imza attığını belirtti. "Mutlu olduğum yerde olmak en büyük motivasyonum" diyen eski futbolcu, A Milli Takım'dayken EURO 2016'da yaşanan prim kriziyle ilgili de kendisine haksızlık yapıldığını söyledi: "Parayı, ülke ve futbol sevgimin önüne koymamış biri olarak günah keçisi ilan edildim. Abi dediğim insanlar tarafından hiçbir suçum yokken ateşe atıldım"