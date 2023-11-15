Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden İtalya’da aşk pozları! El ele Milano sokaklarını gezdiler!

Giriş Tarihi: 15.11.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 11:02

Kerem ve Karan adında iki oğlu olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Çocuklarını büyüten Fahriye Evcen davetlerde yeniden boy göstermeye başlamıştı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen son olarak İtalya'ya uçtu. Paylaşımlarda bulunan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşk pozlarına beğeni yağdı. Kuruluş Osman'ın yakışıklısı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Milano sokaklarını el ele gezdi...