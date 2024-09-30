Giriş Tarihi: 30.09.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
20:25
Fahriye Evcen’den yepyeni poz! İşte Fahriye Evcen’in yaz sonu pozu!
'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, bugün yepyeni bir paylaşımda bulundu. Yaz aylarında verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen, bu kez yaz sonu pozlarıyla ilgi topladı. İşte Fahriye Evcen'in yaz sonu pozu!