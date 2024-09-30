Fahriye Evcen’den yepyeni poz! İşte Fahriye Evcen’in yaz sonu pozu!

Biri yakışıklı biri güzel iki ünlü oyuncu sette tanıştı arkadaşlıkları büyük bir aşka dönüştü. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.