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Haberler Galeri Fahriye Evcen’den yepyeni poz! İşte Fahriye Evcen’in yaz sonu pozu!
Giriş Tarihi: 30.09.2024 20:25 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 20:25

Fahriye Evcen’den yepyeni poz! İşte Fahriye Evcen’in yaz sonu pozu!

'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, bugün yepyeni bir paylaşımda bulundu. Yaz aylarında verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen, bu kez yaz sonu pozlarıyla ilgi topladı. İşte Fahriye Evcen'in yaz sonu pozu!

Fahriye Evcen’den yepyeni poz! İşte Fahriye Evcen’in yaz sonu pozu!

Biri yakışıklı biri güzel iki ünlü oyuncu sette tanıştı arkadaşlıkları büyük bir aşka dönüştü. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

Fahriye Evcen’den yepyeni poz! İşte Fahriye Evcen’in yaz sonu pozu!

GÖZDE ÇİFTLERDEN…

Şimdilerde magazin gündeminin en gözde çiftleri arasında yer alıyorlar.

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Fahriye Evcen’den yepyeni poz! İşte Fahriye Evcen’in yaz sonu pozu!

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA İLGİ TOPLADI

Yaz aylarında verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen, bu kez yaz sonu pozlarıyla ilgi topladı.

Fahriye Evcen’den yepyeni poz! İşte Fahriye Evcen’in yaz sonu pozu!

İşte Fahriye Evcen'in yaz sonu pozu!

Fahriye Evcen’den yepyeni poz! İşte Fahriye Evcen’in yaz sonu pozu!

Biri yakışıklı biri güzel iki ünlü oyuncu sette tanıştı arkadaşlıkları büyük bir aşka dönüştü. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

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