Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
06:30
‘Fareli ev’ için mahkeme gerekçeyi açıkladı! 75 bin liraydı yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapıldı
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda 11 bin liraya oturduğu evin sahibiyle girdiği anlaşmazlık sonucu mahkeme 67 bin 500 lira kira bedeli ödemesine hükmetmişti. Tanyolaç'ın 'Fareli ve pireli' dediği ve eve yüzde 600 zam yapan mahkeme verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, evde yapılan keşif ve alınan denetime elverişli bilirkişi raporu doğrultusunda ilk etapta 75 bin lira değer biçildiği ancak yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapılarak 67 bin 500 liraya düşürüldüğü kaydedildi.