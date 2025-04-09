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Haberler Galeri ‘Fareli ev’ için mahkeme gerekçeyi açıkladı! 75 bin liraydı yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapıldı
Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 06:30

‘Fareli ev’ için mahkeme gerekçeyi açıkladı! 75 bin liraydı yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapıldı

Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda 11 bin liraya oturduğu evin sahibiyle girdiği anlaşmazlık sonucu mahkeme 67 bin 500 lira kira bedeli ödemesine hükmetmişti. Tanyolaç'ın 'Fareli ve pireli' dediği ve eve yüzde 600 zam yapan mahkeme verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, evde yapılan keşif ve alınan denetime elverişli bilirkişi raporu doğrultusunda ilk etapta 75 bin lira değer biçildiği ancak yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapılarak 67 bin 500 liraya düşürüldüğü kaydedildi.

Mustafa Sait ÖZKAN
‘Fareli ev’ için mahkeme gerekçeyi açıkladı! 75 bin liraydı yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapıldı

Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda oturduğu daireye 11 bin lira kira vermesiyle ilgili ev sahibinin açtığı kira tespit davasında geçtiğimiz aylarda karar çıkmıştı.

‘Fareli ev’ için mahkeme gerekçeyi açıkladı! 75 bin liraydı yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapıldı

Ev sahibinin "100 bin liralık evde 11 bin liraya oturuyor" dediği, Tanyolaç'ın ise "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" dediği evin kirası yüzde 600 zamlanarak, 67 bin 500 lira oldu.

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‘Fareli ev’ için mahkeme gerekçeyi açıkladı! 75 bin liraydı yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapıldı

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, bilirkişi heyetinin yaptığı 75 bin liralık tespite karşın, Tanyolaç'ın eski kiracı olması nedeniyle yüzde 10'luk bir "hakkaniyet indirimi" yaptı.

‘Fareli ev’ için mahkeme gerekçeyi açıkladı! 75 bin liraydı yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapıldı

Kararda, Tanyolaç'tan bu kiranın 2023 Ocak ayından itibaren alınmasına da hükmetmişti. Mahkeme, gerekçeli kararının yazımını da tamamladı.

‘Fareli ev’ için mahkeme gerekçeyi açıkladı! 75 bin liraydı yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapıldı

HAK VE NESAFET İNDİRİMİ YAPILDI
Gerekçeli kararda, dava kapsamında alınan bilirkişi raporuna atıf yapıldı. Raporda, 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle kira bedelinin (boş olarak) aylık net 75 bin lira olabileceği değerlendirmesi yapıldığı ifade ediliyordu. Mahkeme gerekçeli kararında, ev sahibinin talebinin aylık 80 bin lira olduğu hatırlatılarak, bu nedenle mahkeme tarafından, kiralanan dairenin boş olarak getirebileceği aylık kira bedeli belirlendikten sonra Yargıtay ve İstinaf mahkemeleri yerleşik uygulamalarına göre bu bedel üzerinden hak ve nesafet indirimi yapılması gerektiği kanaatine varıldığı ifade edildi.