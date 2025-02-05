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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:57

Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...

2 Ocak'ta hayata veda eden Ferdi Tayfur milyonlarca hayranını yasa boğmuştu. Ölümünün ardından Ferdi Tayfur'un özel hayatı ve geçmiş yıllarda verdiği röportajlar dikkat çekmeye başladı. Öte yandan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ve telif geliri merak konusu olmuştu. Hatta Ferdi Tayfur'un yıllık telif gelirinin 35 milyon TL olduğu iddia edilmişti. Tüm tartışmalar sonrası yeğen Şirin Gözalıcı Ferdi Tayfur'un vasiyetini açıkladı. Gözalıcı, 'Ailesi olarak babamızla gurur duyuyoruz diyerek" merak edilen vasiyet hakkında bilgi verdi. Peki Ferdi Tayfur'un mal varlığı ne kadar? Ferdi Tayfur mal varlığını kime bıraktı? İşte Ferdi Tayfur'un vasiyetiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...

Ferdi Tayfur'un tartışma konusu olan vasiyeti açıklandı. 2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'a sanat dünyasından taziye mesajları yağmıştı. Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Ferdi Tayfur için AKM'de düzenlenen anma törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katılmıştı. Sanatçının hayranları anma törenine adeta akın etmişti.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...

12 Şubat'ta 40'ı dolacak olan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Basın danışmanı aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaştı.

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Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...

YILLIK 35 MİLYON LİRA TELİF GELİRİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Arabesk müziğin önemli temsilcisi sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon telif aldığı iddialarına ilişkin Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül açıklama yapmıştı.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...

Ferdi Tayfur'un çok önemli bir eser sahibi olduğunu belirten MESAM Başkanı Ergül, sanatçının MESAM veritabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu söylemişti.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...

Ferdi Tayfur'un telif getirisi bakımından her zaman ilk 20 içinde yer aldığını açıklayan Ergül, "Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır" demişti.

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