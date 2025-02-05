Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...

Ferdi Tayfur'un telif getirisi bakımından her zaman ilk 20 içinde yer aldığını açıklayan Ergül, "Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır" demişti.