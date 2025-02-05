Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
17:57
Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...
2 Ocak'ta hayata veda eden Ferdi Tayfur milyonlarca hayranını yasa boğmuştu. Ölümünün ardından Ferdi Tayfur'un özel hayatı ve geçmiş yıllarda verdiği röportajlar dikkat çekmeye başladı. Öte yandan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ve telif geliri merak konusu olmuştu. Hatta Ferdi Tayfur'un yıllık telif gelirinin 35 milyon TL olduğu iddia edilmişti. Tüm tartışmalar sonrası yeğen Şirin Gözalıcı Ferdi Tayfur'un vasiyetini açıkladı. Gözalıcı, 'Ailesi olarak babamızla gurur duyuyoruz diyerek" merak edilen vasiyet hakkında bilgi verdi. Peki Ferdi Tayfur'un mal varlığı ne kadar? Ferdi Tayfur mal varlığını kime bıraktı? İşte Ferdi Tayfur'un vasiyetiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...