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Haberler Galeri ‘Fındık Kurdu’ Berna’yı tanıyabilen aşk olsun! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu değişimiyle konuşuluyor!
Giriş Tarihi: 05.08.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 07:47

‘Fındık Kurdu’ Berna’yı tanıyabilen aşk olsun! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu değişimiyle konuşuluyor!

'Bir Şarkısın Sen' yarışmasıyla ünlü olan 'Fındık kurdu' lakaplı Berna Karagözoğlu, artık büyüdü ve hafızalarda kaldığı gibi değil. O artık güzel bir genç kız oldu. Sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un gerçekleştirdiği, 'Bir Şarkısın Sen' programı ile gönüllerde taht kuran Berna Karagözoğlu, şarkıcılık kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor. İşte yıllar sonra tekrar gündeme gelen Berna Karagözoğlu'nun geçen yıllar içindeki değişimi…

‘Fındık Kurdu’ Berna’yı tanıyabilen aşk olsun! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu değişimiyle konuşuluyor!

Bir döneme damga vuran, ATV ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen programının küçük yıldızı Berna Karagözoğlu yıllar sonra tekrar gündeme geldi. "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınan bir dönem herkesin konuştuğu Berna Karagözoğlu şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. İşte merak edenler için son hali…

‘Fındık Kurdu’ Berna’yı tanıyabilen aşk olsun! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu değişimiyle konuşuluyor!

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen şarkı yarışması ile ünlenen Karagözoğlu program yayınlandığı sırada 9 yaşındaydı ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Berna Karagözoğlu katıldığı Bir Şarkısın Sen şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınmış, kısa süre içerisinde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

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‘Fındık Kurdu’ Berna’yı tanıyabilen aşk olsun! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu değişimiyle konuşuluyor!

O zamanlar 9 yaşında olan Karagözoğlu şimdilerde kocaman genç kız oldu ve görenlere yok artık dedirtti.

‘Fındık Kurdu’ Berna’yı tanıyabilen aşk olsun! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu değişimiyle konuşuluyor!

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali…

‘Fındık Kurdu’ Berna’yı tanıyabilen aşk olsun! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu değişimiyle konuşuluyor!

FINDIK KURDU BERNA'NIN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Neşeli halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu "Büyümüş de küçülmüş" yorumları alıyordu.

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