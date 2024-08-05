Giriş Tarihi: 05.08.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
07:47
‘Fındık Kurdu’ Berna’yı tanıyabilen aşk olsun! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu değişimiyle konuşuluyor!
'Bir Şarkısın Sen' yarışmasıyla ünlü olan 'Fındık kurdu' lakaplı Berna Karagözoğlu, artık büyüdü ve hafızalarda kaldığı gibi değil. O artık güzel bir genç kız oldu. Sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un gerçekleştirdiği, 'Bir Şarkısın Sen' programı ile gönüllerde taht kuran Berna Karagözoğlu, şarkıcılık kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor. İşte yıllar sonra tekrar gündeme gelen Berna Karagözoğlu'nun geçen yıllar içindeki değişimi…