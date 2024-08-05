‘Fındık Kurdu’ Berna’yı tanıyabilen aşk olsun! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu değişimiyle konuşuluyor!

Bir döneme damga vuran, ATV ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen programının küçük yıldızı Berna Karagözoğlu yıllar sonra tekrar gündeme geldi. "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınan bir dönem herkesin konuştuğu Berna Karagözoğlu şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. İşte merak edenler için son hali…