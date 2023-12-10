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Haberler Galeri Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz'in kar pozlarına Kubilay Aka'nın yorumu dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 10.12.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 13:27

Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz'in kar pozlarına Kubilay Aka'nın yorumu dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan kısa süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz ayrıldı. Ünlü oyuncular takipleşmeyi bırakıp, fotoğrafları da sildi. Dilan Çiçek Deniz, son olarak eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın dostu Kubilay Aka ile kar tatiline çıkmıştı. Bir proje için beraber yurt dışında oldukları konuşulan iki oyuncunun arkadaşlıktan öte bir halde olup aşk yaşadıklarını iddia edenler var. Son olarak Dilan Çiçek Deniz, karın içinde birbirinden cesur pozlar verdi. Kubilay Aka'dan dikkat çeken yorum gecikmedi.

Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz’in kar pozlarına Kubilay Aka’nın yorumu dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.

Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz’in kar pozlarına Kubilay Aka’nın yorumu dikkat çekti!

Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde bulmuştu.

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Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz’in kar pozlarına Kubilay Aka’nın yorumu dikkat çekti!

AYRILDILAR

Ancak ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yollarını ayırdı.

Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz’in kar pozlarına Kubilay Aka’nın yorumu dikkat çekti!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ TAKİPTEN ÇIKARDI!

Sosyal medyada Yazıcıoğlu'nu takipten çıkaran Deniz'in aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için yollarını ayırdıkları söylentisi magazin gündeminde yer aldı.

Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz’in kar pozlarına Kubilay Aka’nın yorumu dikkat çekti!

AYRILIĞIN SEBEBİ O FOTOĞRAF...

Ayrılığın; Dilan'ın eski aşkı Furkan Andıç ile Mert Yazıcıoğlu'nun bir araya geldiği davet sonrası olması kafaları karıştırdı… Yanlarında Dilan'ın küs olduğu, Furkan'ın sevgilisi Aybüke Pusat da vardı.

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