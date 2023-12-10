Giriş Tarihi: 10.12.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 13:27

Fotoğraflara bakan üşüyor! Dilan Çiçek Deniz'in kar pozlarına Kubilay Aka'nın yorumu dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan kısa süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz ayrıldı. Ünlü oyuncular takipleşmeyi bırakıp, fotoğrafları da sildi. Dilan Çiçek Deniz, son olarak eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın dostu Kubilay Aka ile kar tatiline çıkmıştı. Bir proje için beraber yurt dışında oldukları konuşulan iki oyuncunun arkadaşlıktan öte bir halde olup aşk yaşadıklarını iddia edenler var. Son olarak Dilan Çiçek Deniz, karın içinde birbirinden cesur pozlar verdi. Kubilay Aka'dan dikkat çeken yorum gecikmedi.