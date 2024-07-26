Garip filminin Fatoş’u hem güldürmüş hem ağlatmıştı... Garip’in Fatoş’u Ece Alton şimdi 44 yaşında!

Yeşilçam film kuşağında Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Garip milyonları hem güldürmüş hem de ağlatmıştı... Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.