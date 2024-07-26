Garip filminin Fatoş’u hem güldürmüş hem ağlatmıştı... Garip’in Fatoş’u Ece Alton şimdi 44 yaşında!

Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
06:51
Çocuk yıldız şimdilerde değişimi ile dikkat çekiyor! Cimcime hallerini tüm Türkiye biliyor ama Garip'in Fatoş'u Ece Alton şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor... Kemal Sunal'ın hem güldüren hem ağlatan filmlerinden Garip tekrarlarıyla büyük ilgi görüyor. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden çocuk yıldız Ece Alton şimdilerde 44 yaşında. Garip filminin minik yıldızı Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. Sosyal medyadan "O tatlı kız sen misin?" yorumları yağdı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali…