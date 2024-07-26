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Haberler Galeri Garip filminin Fatoş'u hem güldürmüş hem ağlatmıştı... Garip'in Fatoş'u Ece Alton şimdi 44 yaşında!
Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 06:51

Garip filminin Fatoş'u hem güldürmüş hem ağlatmıştı... Garip'in Fatoş'u Ece Alton şimdi 44 yaşında!

Çocuk yıldız şimdilerde değişimi ile dikkat çekiyor! Cimcime hallerini tüm Türkiye biliyor ama Garip'in Fatoş'u Ece Alton şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor... Kemal Sunal'ın hem güldüren hem ağlatan filmlerinden Garip tekrarlarıyla büyük ilgi görüyor. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden çocuk yıldız Ece Alton şimdilerde 44 yaşında. Garip filminin minik yıldızı Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. Sosyal medyadan "O tatlı kız sen misin?" yorumları yağdı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali

Garip filminin Fatoş’u hem güldürmüş hem ağlatmıştı... Garip’in Fatoş’u Ece Alton şimdi 44 yaşında!

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?

Garip filminin Fatoş’u hem güldürmüş hem ağlatmıştı... Garip’in Fatoş’u Ece Alton şimdi 44 yaşında!

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

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Garip filminin Fatoş’u hem güldürmüş hem ağlatmıştı... Garip’in Fatoş’u Ece Alton şimdi 44 yaşında!

Yeşilçam film kuşağında Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Garip milyonları hem güldürmüş hem de ağlatmıştı... Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Garip filminin Fatoş’u hem güldürmüş hem ağlatmıştı... Garip’in Fatoş’u Ece Alton şimdi 44 yaşında!

44 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali

Garip filminin Fatoş’u hem güldürmüş hem ağlatmıştı... Garip’in Fatoş’u Ece Alton şimdi 44 yaşında!

Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

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