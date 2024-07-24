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Haberler Galeri Genç aşıkları aratmadılar! Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay'ın plajda romantik anları...
Giriş Tarihi: 24.07.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:22

Genç aşıkları aratmadılar! Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay'ın plajda romantik anları...

Son dönemde verdiği kilolar ile çok konuşulan 48 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Yer aldığı projelerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nurgül Yeşilçay'ı Instagram'da 4.2 milyon kişi takip ediyor. Osman Nejat Özer adında bir oğlu olan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay güneşlenirken romantik halleri ile genç aşıkları aratmadı... Nurgül Yeşilçay'ın mayolu halleri beğeni topladı...

Genç aşıkları aratmadılar! Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay’ın plajda romantik anları...

Nurgül Yeşilçay tatil sezonunu sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'te açtı. Yeşilçay, kurtulduğu fazlalıklarının hakkını açık renk mayosu ile verdi...

Genç aşıkları aratmadılar! Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay’ın plajda romantik anları...

Son dönemde verdiği kilolar ile çok konuşulan 48 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın mayolu halleri beğeni topladı...

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Genç aşıkları aratmadılar! Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay’ın plajda romantik anları...

Yer aldığı projelerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nurgül YeşilçayInstagram'da 4.2 milyon kişi takip ediyor.

Genç aşıkları aratmadılar! Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay’ın plajda romantik anları...

Osman Nejat Özer adında bir oğlu olan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay tatil sezonunu Marmaris'te açtı.

Genç aşıkları aratmadılar! Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay’ın plajda romantik anları...

Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay güneşlenirken romantik halleri ile genç aşıkları aratmadı...

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