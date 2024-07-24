Giriş Tarihi: 24.07.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
13:22
Genç aşıkları aratmadılar! Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay'ın plajda romantik anları...
Son dönemde verdiği kilolar ile çok konuşulan 48 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Yer aldığı projelerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nurgül Yeşilçay'ı Instagram'da 4.2 milyon kişi takip ediyor. Osman Nejat Özer adında bir oğlu olan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay güneşlenirken romantik halleri ile genç aşıkları aratmadı... Nurgül Yeşilçay'ın mayolu halleri beğeni topladı...