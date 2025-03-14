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Haberler Galeri Genç oyuncu Tuananaz Tiryaki anlattı: Çocukluğum fedakarlık yaparak geçti
Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:15

Genç oyuncu Tuananaz Tiryaki anlattı: Çocukluğum fedakarlık yaparak geçti

O, sanat dünyasının içine doğdu. 7 yaşından beri setlerde ve o zamanları, "Çocukluğum aslında çok fedakarlık yaparak geçti. Bunu seçmek gibi bir fırsatım olmadı. Yani oyunculuk için çok fazla fedakarlık yaptım bence" sözleriyle dile getiriyor... Ama hiç pişman olmadı! Çocukken çıktığı bu yolda birçok projede rol aldı, "Tozkoparan" serisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Genç oyuncu Tuananaz Tiryaki, Sabah Plus'ta bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Genç oyuncu Tuananaz Tiryaki anlattı: Çocukluğum fedakarlık yaparak geçti

-Nasılsın, neler yapıyorsun?

Çalışıyorum, bu aralar yoğun gidiyor. Ama yoğun gitmesini çok hoşuma gidiyor. İyiyim, her şey güzel.

-Seni tanıyarak başlayalım sohbetimize… Nasıl bir çocukluk geçirdin?

Çok neşeli, çok mutlu. Ailesine sürekli pozitif enerji veren ve etrafında da çok güler yüzlü bir çocuktu.

ÇOCUKLUĞUM FEDAKARLIK YAPARAK GEÇTİ

-Oyuncu olmaya nasıl karar verdin?

Yani şöyle, ben bunu hep söylüyorum zaten. Ben bu hayatın içine doğdum. O yüzden bunu seçmek gibi bir fırsatım olmadı aslında. Baktım her şey çok güzel gidiyor zaten küçüklükten beri yapıyorum. Hiç bırakma gibi bir düşüncem de olmadı. Ve zaten 11 yaşından beri sürekli çalışıyorum. 7 yaşından beri oyunculuk yapıyorum ama 11 yaşından beri sürekli çalışıyorum. O yüzden çocukluğum aslında çok fedakarlık yaparak da geçti. Yani oyunculuk için çok fazla fedakarlık yaptım bence. Bu bir çocuk için zor bir şeydi. Ama iyi ki de yapmışım.

Genç oyuncu Tuananaz Tiryaki anlattı: Çocukluğum fedakarlık yaparak geçti

İYİ Kİ YAPMIŞIM, HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM

-Yani herkes oyun oynarken sen aslında setteydin gibi bir noktadaydın…

Evet. Çok zor oluyordu bazen bunun psikolojisi. Çocuk olduğum için. İşte çocuklar sokağa çıkarken ben "Sete çağırıyorlar, sete gidiyorum" falan diyorum. Ama iyi ki yapmışım. Hiç pişman değilim.

-Öncesinde birkaç işte rol alsan da "Tozkoparan" ile yıldızın parlıyor. Diziyi konuşacağız biraz ama öncesinde şunu sormak istiyorum; bir anda geniş bir hayran kitlesine ulaştın. Şöhret seni korkuttu mu?

Hiç olmadı. Bence tam tersine kullanırsanız yani bunu nasıl kullandığınızla alakalı ama bence çok tatlı bir şey. Mesela bir tane story atıyorum, bir sürü insan yazıyor. İşte fan hesabı olan insanlar yazıyor. Bu çok mutlu ediyor beni. Çünkü bilmiyorum tanımadığınız insanlar size böyle mesajlar atıyor. Evet, çok seviyorlar ve gerçekten çok farklı bir kitlesi var. Ben hayatımda böyle bir kitleye kendimin olduğu için söylemiyorum ama dizideki arkadaşlarımın ve dizinin de bir kitlesi var. Çok büyük gerçekten. Ve şöyle mesajlar da alıyorum bu aralar, "Seninle birlikte büyüdük." Mesela biz onunla tanıştığımızda belki o da 10 yaşındaydı; 11, 12 kaç yaşındaysa ve şu an 18 yaşındayım. Belki o da 18 yaşında. Bu çok mutluluk verici bir şey. Ayrıca ben zaten sosyal medyada da çok kendim olduğum gibi bir insanım. Hiç kasıntı bir şey atmam ya da hiç olmadığım gibi bir şey atmam. O yüzden belki daha samimi geliyor olabilirim.

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Genç oyuncu Tuananaz Tiryaki anlattı: Çocukluğum fedakarlık yaparak geçti

-Olumsuz yorum alıyor musun?

Bir ara bir şeyden linç yedim. Olumsuz yorum da alıyorum ama gerçekten hiç umurumda değil. Yaşıtlarımın röportajlarını izlediğimde çok takılanlar oluyor ama ben hiç yani. Hatta gülerim, gösteririm falan böyle yanımdaki insanlara.

-Peki, Tozkoparan nasıl bir işti senin için?

Tozkoparan'da benim zaten çocukluğum geçti. Yani oradaki insanlarla büyüdük. Yani işte benim arkadaş çevrem küçükken orasıydı. Beni büyüten ve hayata karşı bana çok şey öğreten bir yer oldu. Çünkü ben çok saf bir dünyada büyüdüm, anneannemle geçti çocukluğum. Şimdiki nesil mesela her şeyi daha çok çabuk biliyor ya bizden, benim öyle bir kafam yoktu çok çocuk büyüdüğüm için. Ama o set bana çok şey kattı. İnsanlara nasıl davranmam gerektiğini ya da hayatta nasıl insanlar olduğunu da göstermiş oldu. O yüzden çok büyük bir deneyim orası benim için.

-Oyunculuk anlamında da öyle olmuştur keza…

Tabii ki. Oyunculuk anlamında zaten beni çok geliştirdi orası.

Genç oyuncu Tuananaz Tiryaki anlattı: Çocukluğum fedakarlık yaparak geçti

HİPOTERMİ GEÇİRDİM, BİR ANDA AĞLAMAYA BAŞLADIM!

-Var mı unutamadığın ve bizimle paylaşabileceğin bir set anısı?

Var. Hatta son sezonda yaşadığım bir şey. Ben son sezonda hipotermi geçirdim. Şehir dışına çekim yapmaya gittik. Bizim üstümüzde tabii eski dönem böyle kürkler falan var ama hiç sıcak tutmuyor. Çünkü biz dağa çıktık çekim yapmak için ve çok soğuktu. Hava daha da kötüleşmeye başladı akşam oldu. Bizim de son yakınımız kaldı tamam mı? Benim son yakınım çekilecek. Bizim orada psikoloğumuz var, "Ben çok kötüyüm" dedim. O da dedi ki "İdare edebilir misin?" Sahne 10 sayfalık. Yani oku oku oku asla bitmiyor. İşte lafları söylüyoruz, ona bakıyoruz buna bakıyoruz. Sonra adım atıp çıkıyoruz kameradan. Adımı attık, ben bir anda ağlamaya başladım. Ama bağırarak ağlıyorum. Çünkü böyle kaldım yani kolumu hareket ettiremiyorum. Sonra herkes bana baktı falan. Beni koşa koşa karavana götürdüler. Karavanda asla ısınamadım. Sonra otele götürdüler. Bir saat duşun altında kaldım ve öyle kemiklerim ısındı.

Genç oyuncu Tuananaz Tiryaki anlattı: Çocukluğum fedakarlık yaparak geçti

-Son olarak da "Aşk Sadece Bir An" filmiyle beyazperdede boy gösterdin. Senin için nasıl bir deneyimdi?

Çok güzeldi. Kadrosu da harika. Yani set benim için çok hızlı bitti orada. Çünkü herkes genç, herkesin enerjisi çok yüksek. Çok güzel geçti ya o da. Bu işin komedisini ben üstlendim. İzleyince de seyircilerimiz görecek zaten.

-Bundan sonrası için var mı yeni projeler, planlar?

Tabii ki var. Planlar, hedefler hiçbir zaman bitmez. Bittiği an biz de bitmiş oluruz zaten.