Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
10:15
Genç oyuncu Tuananaz Tiryaki anlattı: Çocukluğum fedakarlık yaparak geçti
O, sanat dünyasının içine doğdu. 7 yaşından beri setlerde ve o zamanları, "Çocukluğum aslında çok fedakarlık yaparak geçti. Bunu seçmek gibi bir fırsatım olmadı. Yani oyunculuk için çok fazla fedakarlık yaptım bence" sözleriyle dile getiriyor... Ama hiç pişman olmadı! Çocukken çıktığı bu yolda birçok projede rol aldı, "Tozkoparan" serisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Genç oyuncu Tuananaz Tiryaki, Sabah Plus'ta bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.