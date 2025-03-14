Genç oyuncu Tuananaz Tiryaki anlattı: Çocukluğum fedakarlık yaparak geçti

İYİ Kİ YAPMIŞIM, HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM

-Yani herkes oyun oynarken sen aslında setteydin gibi bir noktadaydın…

Evet. Çok zor oluyordu bazen bunun psikolojisi. Çocuk olduğum için. İşte çocuklar sokağa çıkarken ben "Sete çağırıyorlar, sete gidiyorum" falan diyorum. Ama iyi ki yapmışım. Hiç pişman değilim.

-Öncesinde birkaç işte rol alsan da "Tozkoparan" ile yıldızın parlıyor. Diziyi konuşacağız biraz ama öncesinde şunu sormak istiyorum; bir anda geniş bir hayran kitlesine ulaştın. Şöhret seni korkuttu mu?

Hiç olmadı. Bence tam tersine kullanırsanız yani bunu nasıl kullandığınızla alakalı ama bence çok tatlı bir şey. Mesela bir tane story atıyorum, bir sürü insan yazıyor. İşte fan hesabı olan insanlar yazıyor. Bu çok mutlu ediyor beni. Çünkü bilmiyorum tanımadığınız insanlar size böyle mesajlar atıyor. Evet, çok seviyorlar ve gerçekten çok farklı bir kitlesi var. Ben hayatımda böyle bir kitleye kendimin olduğu için söylemiyorum ama dizideki arkadaşlarımın ve dizinin de bir kitlesi var. Çok büyük gerçekten. Ve şöyle mesajlar da alıyorum bu aralar, "Seninle birlikte büyüdük." Mesela biz onunla tanıştığımızda belki o da 10 yaşındaydı; 11, 12 kaç yaşındaysa ve şu an 18 yaşındayım. Belki o da 18 yaşında. Bu çok mutluluk verici bir şey. Ayrıca ben zaten sosyal medyada da çok kendim olduğum gibi bir insanım. Hiç kasıntı bir şey atmam ya da hiç olmadığım gibi bir şey atmam. O yüzden belki daha samimi geliyor olabilirim.