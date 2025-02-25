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Haberler Galeri Gizemli sevgilisi kim? Selen Görgüzel’den sevgilisiyle el ele paylaşım! Aşkını böyle ilan etti!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 23:26 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 23:26

Gizemli sevgilisi kim? Selen Görgüzel’den sevgilisiyle el ele paylaşım! Aşkını böyle ilan etti!

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, 2014-2022 yılında Hamdi Alkan'la evli kaldı. Ünlü çift, 2022 yılında tek celsede boşandı. O tarihten itibaren aşklarıyla gündemde olmayan Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir erkekle el ele fotoğrafını koyan şarkıcı, yeni aşkının kim olduğuyla ilgili merak uyandırdı. İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı!

Gizemli sevgilisi kim? Selen Görgüzel’den sevgilisiyle el ele paylaşım! Aşkını böyle ilan etti!

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, 2014 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle magazin gündemini süsleyen çift, 2022 yılında ayrılık kararı almıştı.

Gizemli sevgilisi kim? Selen Görgüzel’den sevgilisiyle el ele paylaşım! Aşkını böyle ilan etti!

8 yıllık evliliği sonlandıran Alkan'ın isteği üzerine bir anlaşma yapıldığı ortaya çıkmıştı. Maddeye göre karşı taraf hakkında konuşan kişiye 1 milyon TL ceza ödeyecekti.

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Gizemli sevgilisi kim? Selen Görgüzel’den sevgilisiyle el ele paylaşım! Aşkını böyle ilan etti!

Görgüzel, "Beni değil 1 milyon, konuşmak istedikten sonra susturacak para yok. Konuşmam gerektiğinde konuşurum ama ahlaki değerlerim gereği konuşmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gizemli sevgilisi kim? Selen Görgüzel’den sevgilisiyle el ele paylaşım! Aşkını böyle ilan etti!

GÜNDEME OTURAN PAYLAŞIMIYLA ŞAŞIRTTI

Ünlü şarkıcı, bugün bu açıklamasıyla değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu.

Gizemli sevgilisi kim? Selen Görgüzel’den sevgilisiyle el ele paylaşım! Aşkını böyle ilan etti!

AŞKINI İLAN ETTİ

Selen Görgüzel, aşkını sosyal medya üzerinden duyurdu. Yeni aşkıyla el ele fotoğrafını koyan şarkıcı, herkesi şaşırttı.

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