Giriş Tarihi: 25.02.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
23:26
Gizemli sevgilisi kim? Selen Görgüzel’den sevgilisiyle el ele paylaşım! Aşkını böyle ilan etti!
Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, 2014-2022 yılında Hamdi Alkan'la evli kaldı. Ünlü çift, 2022 yılında tek celsede boşandı. O tarihten itibaren aşklarıyla gündemde olmayan Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir erkekle el ele fotoğrafını koyan şarkıcı, yeni aşkının kim olduğuyla ilgili merak uyandırdı. İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı!