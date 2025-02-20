Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:58
Gizlice evlenip çoluk çocuğa karışmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Anne- Marie 2. çocuğuna hamile!
'Friends' 'Rockabye' '2002' şarkılarıyla adını duyuran ve çıkış yakalayan dünyaca ünlü sanatçı Anne Marie, geçtiğimiz yıl gizli saklı evlenip bir de çoluk çocuğa karışmıştı... Ünlü şarkıcı bir süredire kameralardan uzak yaşarken, sevenlerine beklenmedik bir sürpriz yaptı. Anne Marie, 2. çocuğuna hamile kaldığını sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile duyurdu.