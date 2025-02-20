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Haberler Galeri Gizlice evlenip çoluk çocuğa karışmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Anne- Marie 2. çocuğuna hamile!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:58

Gizlice evlenip çoluk çocuğa karışmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Anne- Marie 2. çocuğuna hamile!

'Friends' 'Rockabye' '2002' şarkılarıyla adını duyuran ve çıkış yakalayan dünyaca ünlü sanatçı Anne Marie, geçtiğimiz yıl gizli saklı evlenip bir de çoluk çocuğa karışmıştı... Ünlü şarkıcı bir süredire kameralardan uzak yaşarken, sevenlerine beklenmedik bir sürpriz yaptı. Anne Marie, 2. çocuğuna hamile kaldığını sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile duyurdu.

Gizlice evlenip çoluk çocuğa karışmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Anne- Marie 2. çocuğuna hamile!

Hayat verdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü sanatçı Anne Marie, geçtiğimiz yıl kameralardan uzak kalmıştı.

Gizlice evlenip çoluk çocuğa karışmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Anne- Marie 2. çocuğuna hamile!

Hayranları dünyaca ünlü şarkıcıyı merak ederken Marie evlendiğini bir de çocuğu olduğunu duyurmuştu.

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Gizlice evlenip çoluk çocuğa karışmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Anne- Marie 2. çocuğuna hamile!

Bu haber karşısında birçok tebrik mesajı alan başarılı sanatçı, sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

Gizlice evlenip çoluk çocuğa karışmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Anne- Marie 2. çocuğuna hamile!

Anne Marie, son olarak hayranlarına bir sürpriz daha yaptı.

Gizlice evlenip çoluk çocuğa karışmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Anne- Marie 2. çocuğuna hamile!

Instagram hesabında bir video paylaşan Anne, 'sürpriz' notunu düşerek 2. çocuğunu beklediğini duyurdu.

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