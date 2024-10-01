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Haberler Galeri Gönlünü bakın kime kaptırdı! Melisa Döngel o futbolcuyla aşk yaşıyor!
Giriş Tarihi: 01.10.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 15:34

Gönlünü bakın kime kaptırdı! Melisa Döngel o futbolcuyla aşk yaşıyor!

Magazin gündemine bomba gibi düştü… 25 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel, aradığı aşkı eski Beşiktaş futbolcusu Kerem Atakan Kesgin'de buldu. Güzel oyuncunun adı daha önce teknik direktör Sergen Yalçın ile anılmış, ancak aradığı aşkı bulamamıştı. Şimdi ise Bandırma'da top koşturan Kesgin ile birliktelik yaşayan Döngel, sevgilisi ile bir mekanda buluştu. Kerem Atakan Kesgin, Döngel'e kalpli balon hediye ederek Instagram'dan paylaşımda bulundu.

Gönlünü bakın kime kaptırdı! Melisa Döngel o futbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü rapçi Sefo'dan ayrıldıktan sonra adı teknik direktör Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel, aradığı aşkı bir türlü bulamamıştı.

Gönlünü bakın kime kaptırdı! Melisa Döngel o futbolcuyla aşk yaşıyor!

Güzel oyuncu, şimdilerde ise futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile birliktelik yaşamaya başladı.

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Gönlünü bakın kime kaptırdı! Melisa Döngel o futbolcuyla aşk yaşıyor!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırma'da top koşturan Kesgin, önceki gün Döngel ile bir mekanda buluştu.

Gönlünü bakın kime kaptırdı! Melisa Döngel o futbolcuyla aşk yaşıyor!

Sevgilisine kalpli balon alan Kesgin, Döngel'in balonla verdiği pozu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Gönlünü bakın kime kaptırdı! Melisa Döngel o futbolcuyla aşk yaşıyor!
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