Giriş Tarihi: 01.10.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
15:34
Gönlünü bakın kime kaptırdı! Melisa Döngel o futbolcuyla aşk yaşıyor!
Magazin gündemine bomba gibi düştü… 25 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel, aradığı aşkı eski Beşiktaş futbolcusu Kerem Atakan Kesgin'de buldu. Güzel oyuncunun adı daha önce teknik direktör Sergen Yalçın ile anılmış, ancak aradığı aşkı bulamamıştı. Şimdi ise Bandırma'da top koşturan Kesgin ile birliktelik yaşayan Döngel, sevgilisi ile bir mekanda buluştu. Kerem Atakan Kesgin, Döngel'e kalpli balon hediye ederek Instagram'dan paylaşımda bulundu.