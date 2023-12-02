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Haberler Galeri Gönül Dağı’nda gözyaşları sel olacak! Başrol oyuncusu son nefesini veriyor... İlk bölümden beri dizideydi, ayrılma kararı aldı!
Giriş Tarihi: 02.12.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 13:24

Gönül Dağı’nda gözyaşları sel olacak! Başrol oyuncusu son nefesini veriyor... İlk bölümden beri dizideydi, ayrılma kararı aldı!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı dizi, 4. sezonunda büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde aşk haberleriyle gündeme gelen yapımda şoke eden bir haber daha geldi. Hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen başrol karakterlerden biri, kadrodan ayrılma kararı aldı. İlk bölümden beri dizide yer alan o isim, projeye veda etmeye hazırlanıyor. İşte, Gönül Dağı'ndan ayrılan o oyuncu...

Gönül Dağı’nda gözyaşları sel olacak! Başrol oyuncusu son nefesini veriyor... İlk bölümden beri dizideydi, ayrılma kararı aldı!

TRT 1'in hikayesiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan dizisi Gönül Dağı yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizi, 4. sezonunda da reytinglerdeki sıralamasını koruyor. Cumartesi günlerine renk katan yapımda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuları buluşturan diziden şoke eden bir ayrılık haberi geldi. Bu kararı kimse beklemiyordu… İlk bölümden beri kadroda yer alan o oyuncu, projeye veda ediyor! İşte, Gönül Dağı'na veda eden o isim…

Gönül Dağı’nda gözyaşları sel olacak! Başrol oyuncusu son nefesini veriyor... İlk bölümden beri dizideydi, ayrılma kararı aldı!

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Köprü Film imzalı dizisi Gönül Dağı yeni sezon bölümleriyle izleyicilerini karşılamaya devam ediyor.

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Gönül Dağı’nda gözyaşları sel olacak! Başrol oyuncusu son nefesini veriyor... İlk bölümden beri dizideydi, ayrılma kararı aldı!

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Ali Düşenkalkar, Yavuz Sepetçi gibi isimlerin yer aldığı dizi, 4. sezonuyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Gönül Dağı’nda gözyaşları sel olacak! Başrol oyuncusu son nefesini veriyor... İlk bölümden beri dizideydi, ayrılma kararı aldı!

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu ve Eskişehir'in doğal güzelliğini gözler önüne seren Gönül Dağı dizisi, Anadolu'nun samimi atmosferinde sıcak ve gerçekçi insan öykülerini ekrana taşıyor.

Gönül Dağı’nda gözyaşları sel olacak! Başrol oyuncusu son nefesini veriyor... İlk bölümden beri dizideydi, ayrılma kararı aldı!

Hatırlanacağı üzere Cumartesi akşamlarını renklendiren dizi, son olarak aşk haberleriyle gündeme gelmişti. Gönül Dağı dizi setindeki bir arkadaşlığın aşka dönüştüğü öne sürülmüştü.

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