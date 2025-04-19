Google ve Meta’ya Türkiye freni! Dijital telif yasası hazır, geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
07:16
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'ın kaleci transferleri yine kritik maç haftasına denk geliyor ve dünya çocuklarını tehdit eden yeni kabus: antibiyotik direnci! Mevlüt Tezel
, günümüzün en çarpıcı başlıklarını tek yazıda bir araya getiriyor. Medyadan sağlığa, spordan toplum sağlığına kadar geniş bir yelpazede kaleme aldığı bu yazı, hem düşündürüyor hem de güncel gelişmeleri sorgulatıyor.