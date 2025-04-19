Google ve Meta’ya Türkiye freni! Dijital telif yasası hazır, geri sayım başladı

Hatta Alphabet, META gibi şirketlere reklam piyasasında tekel oluşturdukları için davalar açılmıştı.

Ülkemizde telif konusunda 1952 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uygulanıyor ancak bu kanun çok eski olduğu için dijital çağdaki telif sorunlarına yasal çözüm sunamıyor. Şimdi hazırlık aşamasında sona gelinen Dijital Telif Yasası ile özgün içerik üretenlerin hakkı korunacak.

Ayrıca kopya bir içerikten gelir elde edenler tespit edilecek ve orijinal içeriğin ön plana çıkarılması sağlanacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Dijital Telif sorunu en geç haziran ayında çözüme kavuşacak" dedi.

