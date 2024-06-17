Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim! Meğer usta oyuncunun kızıymış….
Giriş Tarihi: 17.06.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 13:55

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim! Meğer usta oyuncunun kızıymış….

Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran filmler arasında. Selvi Boylum Al Yazmalım sosyal medyanın gündemine oturdu. Defalarca izlesek bile tekrar tekrar ağladığımız sahnelere hayat veren usta oyuncular Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yanı sıra filmin küçük yıldızı 'Samet' de merak konusu oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, şimdilerin başarılı kadın oyuncularından Elif İnci, üstelik Yeşilçam'ın usta isminin de kızı. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci'nin son hali…

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim! Meğer usta oyuncunun kızıymış….

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim! Meğer usta oyuncunun kızıymış….

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam efsanelerinden. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerinde yer aldığı film Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran eserlerden.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim! Meğer usta oyuncunun kızıymış….

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, 'Sevgi neydi?' repliği ile hafızalara kazındı.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim! Meğer usta oyuncunun kızıymış….

Asya'nın büyük aşkı İlyas yerine Cemşit'i seçmesi bizi çok üzse de yıllar geçtikçe Asya'nın doğru bir karar verdiğini bir nesil yaşayarak öğrendi.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim! Meğer usta oyuncunun kızıymış….

Selvi Boylum Al Yazmalım sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

SON DAKİKA