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Haberler Galeri ‘Hababam Sınıfı’nın ‘Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın ilginç keşfediliş hikayesi! Tek bir gülüş hayatını değiştirdi!
Giriş Tarihi: 24.09.2024 17:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:50

Hababam Sınıfı’nın ‘Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın ilginç keşfediliş hikayesi! Tek bir gülüş hayatını değiştirdi!

'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınmıştı Tuncay Akça! Rol aldığı yapımlarla tanınan Tuncay Akça, İstanbul'da yaşamını yitirdi. Aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun keşfediliş hikayesi de bir o kadar ilginç! 'Bir gülüşle hayatım değişti' diyen oyuncunun hikayesini daha önce duymuş muydunuz? İşte Tuncay Akça'nın o hikayesi!

‘Hababam Sınıfı’nın ‘Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın ilginç keşfediliş hikayesi! Tek bir gülüş hayatını değiştirdi!

Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

‘Hababam Sınıfı’nın ‘Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın ilginç keşfediliş hikayesi! Tek bir gülüş hayatını değiştirdi!

Tuncay Akça, 2022 yılında hayat hikâyesine yer verdiği "Bir Gülücük Hikâyesi" kitabını çıkarmıştı. "Bir gülüşle hayatım değişti" diyen Akça, Yeşilçam'daki keşfediliş hikâyesini bu sözlerle anlatmıştı.

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‘Hababam Sınıfı’nın ‘Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın ilginç keşfediliş hikayesi! Tek bir gülüş hayatını değiştirdi!

YEŞİLÇAM'A İLK OLARAK AYAKKABI BOYACISI OLARAK GİDİYOR

"Hababam Sınıfı"ndaki 'Bacaksız' rolü ve gülüşüyle hafızalara kazınan oyuncu, Yeşilçam'a ilk olarak ayakkabı boyacısı olarak gidiyor.

‘Hababam Sınıfı’nın ‘Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın ilginç keşfediliş hikayesi! Tek bir gülüş hayatını değiştirdi!

"O GÜLÜŞÜM ERTEM EĞİLMEZ'İN HOŞUNA GİTMİŞ"

Tek bir gülüşün hayatını değiştirdiğini söyleyen Akça, yönetmen Ertem Eğilmez'in kendisini keşfediş hikâyesini kitapta şöyle anlatıyor: "Ertem Eğilmez, kameranın arkasında Adile Naşit'e bir sahneyi anlatıyordu. Ama müstehcen bir şekilde... Anlatırken, ben bir kahkaha attım. O küfrünü daha önce duymadığım için bana çok komik gelmişti. Bir başladım mı üç dakika filan gülüyordum. O sırada Ertem Eğilmez 'stop' deyip bana şöyle bir baktı. Oradan kaçıp saklandım. Ertem Abi, yanına çağırdı, 'Ayıp değil mi, iş yapıyoruz niye gülüyorsun?' dedi. Fakat o gülüşüm Ertem Eğilmez'in hoşuna gitmiş. Böyle bir tarafı varmış, insanı keşfedermiş.

‘Hababam Sınıfı’nın ‘Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın ilginç keşfediliş hikayesi! Tek bir gülüş hayatını değiştirdi!

BU SAHNE İÇİN 60 LİRA ÜCRET ALMIŞ...

Hababam Sınıfı" filminde Tuncay Akça, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'ın karşısına geçip güldüğü sahne için 60 lira ücret almış..

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