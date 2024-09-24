‘Hababam Sınıfı’nın ‘Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın ilginç keşfediliş hikayesi! Tek bir gülüş hayatını değiştirdi!

"O GÜLÜŞÜM ERTEM EĞİLMEZ'İN HOŞUNA GİTMİŞ"

Tek bir gülüşün hayatını değiştirdiğini söyleyen Akça, yönetmen Ertem Eğilmez'in kendisini keşfediş hikâyesini kitapta şöyle anlatıyor: "Ertem Eğilmez, kameranın arkasında Adile Naşit'e bir sahneyi anlatıyordu. Ama müstehcen bir şekilde... Anlatırken, ben bir kahkaha attım. O küfrünü daha önce duymadığım için bana çok komik gelmişti. Bir başladım mı üç dakika filan gülüyordum. O sırada Ertem Eğilmez 'stop' deyip bana şöyle bir baktı. Oradan kaçıp saklandım. Ertem Abi, yanına çağırdı, 'Ayıp değil mi, iş yapıyoruz niye gülüyorsun?' dedi. Fakat o gülüşüm Ertem Eğilmez'in hoşuna gitmiş. Böyle bir tarafı varmış, insanı keşfedermiş.