Giriş Tarihi: 24.09.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
17:50
‘Hababam Sınıfı’nın ‘Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın ilginç keşfediliş hikayesi! Tek bir gülüş hayatını değiştirdi!
'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınmıştı Tuncay Akça! Rol aldığı yapımlarla tanınan Tuncay Akça, İstanbul'da yaşamını yitirdi. Aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun keşfediliş hikayesi de bir o kadar ilginç! 'Bir gülüşle hayatım değişti' diyen oyuncunun hikayesini daha önce duymuş muydunuz? İşte Tuncay Akça'nın o hikayesi!