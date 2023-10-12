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Haberler Galeri Haluk Bilginer'in alacağı rakam dudak uçuklattı! Angelina Jolie ile başrolde oynayacak...
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:55

Haluk Bilginer'in alacağı rakam dudak uçuklattı! Angelina Jolie ile başrolde oynayacak...

Bugüne dek birçok Avrupa ve Hollywood yapımında oynayan Haluk Bilginer, dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Angelina Jolie'nin yeni sinema filminden teklif aldı. Haluk Bilginer'in Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacağı filmin çekimleri başladı. Filmde Haluk Bilginer'in alacağı rakam ise ortaya çıktı. İşte dudak uçuklatan rakam...

Haluk Bilginer’in alacağı rakam dudak uçuklattı! Angelina Jolie ile başrolde oynayacak...

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak.

Haluk Bilginer’in alacağı rakam dudak uçuklattı! Angelina Jolie ile başrolde oynayacak...

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan 'Maria' filminde Angelina Jolie, 'Callas'ı, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör 'Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

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Haluk Bilginer’in alacağı rakam dudak uçuklattı! Angelina Jolie ile başrolde oynayacak...

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.

Haluk Bilginer’in alacağı rakam dudak uçuklattı! Angelina Jolie ile başrolde oynayacak...

Çekimleri başlayan "Maria" filminin setinden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

Haluk Bilginer’in alacağı rakam dudak uçuklattı! Angelina Jolie ile başrolde oynayacak...

Filmin çekimleri sekiz hafta sürecek ve Paris, Yunanistan, Budapeşte ile Milano'da gerçekleştirilecek.

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