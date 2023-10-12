Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:08
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
11:55
Haluk Bilginer'in alacağı rakam dudak uçuklattı! Angelina Jolie ile başrolde oynayacak...
Bugüne dek birçok Avrupa ve Hollywood yapımında oynayan Haluk Bilginer, dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Angelina Jolie'nin yeni sinema filminden teklif aldı. Haluk Bilginer'in Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacağı filmin çekimleri başladı. Filmde Haluk Bilginer'in alacağı rakam ise ortaya çıktı. İşte dudak uçuklatan rakam...