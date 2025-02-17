Giriş Tarihi: 17.02.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
20:20
"Hayatımda çok büyük eksikti..." Kanserle mücadele eden Tanyeli’nin acı dolu hayata tutunma hikayesini daha önce duymuş muydunuz?
Danslarıyla bir döneme damga vuran ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Tanyeli'nin bu süreçte en büyük destekçisi eşi İlker Sünnili oldu. Peki ünlü oryantalin zorluklar içinde geçen hayat mücadelesini hiç duymuş muydunuz? İşte ünlü sanatçının hayatıyla ilgili bilinmeyenler!