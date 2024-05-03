Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
07:22
Hazal Kaya'nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Mahalle ortasında kira kavgası!
Gün geçmiyor ki ünlü isimlerden bir kira kavgası haberi gelmesin... Demet Akalın, Feraye Tanyolaç şimdi de Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya... Oyuncu Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat'taki evinde 3 bin liraya oturan kiracısıyla mahallenin ortasında tartıştı. Zam sonrası hesabına 5 bin lira yatıran kiracısına sinirlenen Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya "5 bin az! 15 bin lira isterim, değilse evimi boşalt" diye bağırdı. İşte haberin ayrıntıları...