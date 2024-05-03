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Haberler Galeri Hazal Kaya'nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Mahalle ortasında kira kavgası!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 07:22

Hazal Kaya'nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Mahalle ortasında kira kavgası!

Gün geçmiyor ki ünlü isimlerden bir kira kavgası haberi gelmesin... Demet Akalın, Feraye Tanyolaç şimdi de Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya... Oyuncu Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat'taki evinde 3 bin liraya oturan kiracısıyla mahallenin ortasında tartıştı. Zam sonrası hesabına 5 bin lira yatıran kiracısına sinirlenen Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya "5 bin az! 15 bin lira isterim, değilse evimi boşalt" diye bağırdı. İşte haberin ayrıntıları...

ÖMER KARAHAN
Hazal Kaya’nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Mahalle ortasında kira kavgası!

Oyuncu Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat'taki evinde 3 bin liraya oturan kiracısıyla mahallenin ortasında birbirine girdi.

Hazal Kaya’nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Mahalle ortasında kira kavgası!

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Hazal Kaya’nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Mahalle ortasında kira kavgası!

Bir kiracı-ev sahibi kavgası daha! İstanbul'un Balat semtindeki Kesmekaya Caddesi'nde oturanlar, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olaya tanıklık etti. Mahalleli, dışarıdan gelen tartışma sesleri üzerine pencereye koştu.

Hazal Kaya’nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Mahalle ortasında kira kavgası!

Bağıran kişi, ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, tartıştığı kişi ise kiracısı olan kadındı. Kaya, 3 bin liraya oturan kiracısının zam ayı gelince hesabına 5 bin lira yatırmasına kızıp apartmana geldi.

Hazal Kaya’nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Mahalle ortasında kira kavgası!

KİRACI APAR TOPAR TAŞINDI
Ev sahibi yukarı çıkmak istedi ama kiracı, misafiri olduğu gerekçesiyle bu isteği reddetti. Buna sinirlenen Ayşegül Kaya, apartman girişinde durup üst kattaki kiracısıyla bağırarak tartıştı. Evin değerinin 15 bin lira olduğunu söyleyen Kaya, "Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme" diye bağırdı. İkili arasında yaşanan tartışmaya tüm komşular tanık oldu. Kiracının birkaç gün sonra evden taşındığı öğrenildi.

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