Her şey Yıldız Tilbe’nin ’Delikanlım’ klibiyle başlamıştı...Çılgın Bediş’in Oktay’ı şimdi 50 yaşında! Yıllara meydan okuyan Cenk Torun: Hayatımın dönüm noktası...

"SPORLA İÇ İÇE BİR HAYATIM VAR"

Hala yakışıklılığını koruyan ve fiziğiyle dikkatleri çeken Torun işin sırrını şu sözlerle aktardı:

Ben olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum hem sosyal hayatıma hem yediklerime içtiklerime. Sporla iç içe bir hayatım var. Spor olmazsa olmaz benim için. Bunların çok faydası olduğunu düşünüyorum.