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Haberler Galeri Her şey Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibiyle başlamıştı...Çılgın Bediş’in Oktay'ı şimdi 50 yaşında! Yıllara meydan okuyan Cenk Torun: Hayatımın dönüm noktası...
Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:31

Her şey Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibiyle başlamıştı...Çılgın Bediş’in Oktay'ı şimdi 50 yaşında! Yıllara meydan okuyan Cenk Torun: Hayatımın dönüm noktası...

Çılgın Bediş dizisinde Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin biricik aşkıydı Cenk Torun...Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibiyle hayatı değişen Torun, yakışıklılığıyla da neredeyse genç kızları peşinden koşturuyordu. Şimdilerde 50 yaşında olan ünlü isim, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Torun bakın neler söyledi?

Her şey Yıldız Tilbe’nin ’Delikanlım’ klibiyle başlamıştı...Çılgın Bediş’in Oktay’ı şimdi 50 yaşında! Yıllara meydan okuyan Cenk Torun: Hayatımın dönüm noktası...

Her şey Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibiyle başlamıştı...Klipte kendini gösteren Cenk Torun ardından Çılgın Bediş'in Oktay'ı olarak hafızalara kazındı.

Her şey Yıldız Tilbe’nin ’Delikanlım’ klibiyle başlamıştı...Çılgın Bediş’in Oktay’ı şimdi 50 yaşında! Yıllara meydan okuyan Cenk Torun: Hayatımın dönüm noktası...

Konuk olduğu bir programda konuşan Cenk Torun hayatının 3 dönüm noktasını anlattı.

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Her şey Yıldız Tilbe’nin ’Delikanlım’ klibiyle başlamıştı...Çılgın Bediş’in Oktay’ı şimdi 50 yaşında! Yıllara meydan okuyan Cenk Torun: Hayatımın dönüm noktası...

O dönemde Çılgın Bediş'in farklı bir dizi olduğunu belirten Torun, "O dönemde çok farklı bir diziydi bu. Gençlerin arasında geçen, sıradan diziler gibi değildi. O yüzden insanların çok hoşuna gittiğini düşünüyorum. Kendilerinden birer parça bulduklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Her şey Yıldız Tilbe’nin ’Delikanlım’ klibiyle başlamıştı...Çılgın Bediş’in Oktay’ı şimdi 50 yaşında! Yıllara meydan okuyan Cenk Torun: Hayatımın dönüm noktası...

"WHATSAPP GRUBUMUZ VAR"

Ekipten herkesle görüştüğünü ve bir Whatsapp grupları olduğunu belirten Torun, "Görüşüyoruz. Whatsapp grubumuz var. Hepimiz oradayız." açıklamasında bulundu.

Her şey Yıldız Tilbe’nin ’Delikanlım’ klibiyle başlamıştı...Çılgın Bediş’in Oktay’ı şimdi 50 yaşında! Yıllara meydan okuyan Cenk Torun: Hayatımın dönüm noktası...

"SPORLA İÇ İÇE BİR HAYATIM VAR"

Hala yakışıklılığını koruyan ve fiziğiyle dikkatleri çeken Torun işin sırrını şu sözlerle aktardı:

Ben olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum hem sosyal hayatıma hem yediklerime içtiklerime. Sporla iç içe bir hayatım var. Spor olmazsa olmaz benim için. Bunların çok faydası olduğunu düşünüyorum.

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