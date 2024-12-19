Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
12:31
Her şey Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibiyle başlamıştı...Çılgın Bediş’in Oktay'ı şimdi 50 yaşında! Yıllara meydan okuyan Cenk Torun: Hayatımın dönüm noktası...
Çılgın Bediş dizisinde Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin biricik aşkıydı Cenk Torun...Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibiyle hayatı değişen Torun, yakışıklılığıyla da neredeyse genç kızları peşinden koşturuyordu. Şimdilerde 50 yaşında olan ünlü isim, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Torun bakın neler söyledi?