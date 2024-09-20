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Haberler Galeri Herkes babası Ali Şen'i biliyor ama... Şener Şen’in kız kardeşi bakın hangi usta oyuncu çıktı?
Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:35

Herkes babası Ali Şen'i biliyor ama... Şener Şen’in kız kardeşi bakın hangi usta oyuncu çıktı?

Eşkıya, Züğürt Ağa, Kibar Feyzo, Hababam Sınıfı, Kabadayı, Gönül Yarası ve daha nicesi... Usta sanatçı Şener Şen'in Yeşilçam'ın efsane ismi Ali Şen'in oğlu olduğunu bilmeyen yoktur herhalde ama meğer aile de bir oyuncu daha varmış... 82 yaşındaki Şener Şen'in kız kardeşi bakın hangi usta oyuncu çıktı? İşte sevilen dizilerden aşina olduğumuz Şener Şen'in kız kardeşi İnci Şen...

Herkes babası Ali Şen’i biliyor ama... Şener Şen’in kız kardeşi bakın hangi usta oyuncu çıktı?

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...

Herkes babası Ali Şen’i biliyor ama... Şener Şen’in kız kardeşi bakın hangi usta oyuncu çıktı?

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.

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Herkes babası Ali Şen’i biliyor ama... Şener Şen’in kız kardeşi bakın hangi usta oyuncu çıktı?

Şener Şen ile İnci Şen'in kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Herkes babası Ali Şen’i biliyor ama... Şener Şen’in kız kardeşi bakın hangi usta oyuncu çıktı?

İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

Herkes babası Ali Şen’i biliyor ama... Şener Şen’in kız kardeşi bakın hangi usta oyuncu çıktı?

İNCİ ŞEN KİMDİR?

İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Makber, Tövbeler Tövbesi, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermişti.

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