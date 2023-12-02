Giriş Tarihi: 02.12.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 08:56

Hugo'nun Tolga Abi'si uzun yıllar sonra ortaya çıktı! 57 yaşındaki Tolga Gariboğlu'nun oğlunu gören şoke oldu

90'ların unutulmaz programı Hugo ile hayatımıza giren efsane sunucu Tolga Gariboğlu nam-ı diğer Tolga Abi'yi yıllar sonra görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu son hali ile yok artık dedirtti. Adeta yıllar 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu için hiç akmamış. Peki Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu şimdi ne yapıyor? Yaşamını New York'ta sürdüren ve sunduğu Hugo programı ile 90'lı yılların çocuklarının sevgilisi haline gelen Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu son olarak magaznde oğlu Mir ile boy göstermişti. Tolga Gariboğlu'nun oğlu Mir ile olan benzerliği ilgi odağı oldu. İşte sürekli gülen yüzü ve duyunca mutlu olunduğu ses tonu ile hafızalara kazınan Tolga Gariboğlu'nun son hali ve babasının gençlik yıllarını andıran Tolga Gariboğlu'nun oğlu Mir Gariboğlu...