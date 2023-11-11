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Haberler Galeri Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı! 57 yaşındaki Tolga Gariboğlu'nun oğlu ile benzerliğine bakın!
Giriş Tarihi: 11.11.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 14:47

Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı! 57 yaşındaki Tolga Gariboğlu'nun oğlu ile benzerliğine bakın!

90'ların unutulmaz programı Hugo ile hayatımıza giren efsane sunucu Tolga Gariboğlu nam-ı diğer Tolga Abi'yi yıllar sonra görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu son hali ile yok artık dedirtti. Adeta yıllar 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu için hiç akmamış. Peki Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu şimdi ne yapıyor? Yaşamını New York'ta sürdüren ve sunduğu Hugo programı ile 90'lı yılların çocuklarının sevgilisi haline gelen Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu son olarak magaznde oğlu Mir ile boy göstermişti. Tolga Gariboğlu'nun oğlu Mir ile olan benzerliği ilgi odağı oldu. İşte sürekli gülen yüzü ve duyunca mutlu olunduğu ses tonu ile hafızalara kazınan Tolga Gariboğlu'nun son hali ve babasının gençlik yıllarını andıran Tolga Gariboğlu'nun oğlu Mir Gariboğlu...

Hugo’nun Tolga Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı! 57 yaşındaki Tolga Gariboğlu’nun oğlu ile benzerliğine bakın!

90'ların unutulmaz programı Hugo ile hayatımıza giren efsane sunucu Tolga Gariboğlu nam-ı diğer Tolga Abi'yi hatırlayanlar burada mı? Peki Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu şimdi ne yapıyor?

Hugo’nun Tolga Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı! 57 yaşındaki Tolga Gariboğlu’nun oğlu ile benzerliğine bakın!

Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu son hali ile yok artık dedirtti. Adeta yıllar 'Tolga Abi' Tolga Gariboğlu için hiç akmamış.

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Hugo’nun Tolga Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı! 57 yaşındaki Tolga Gariboğlu’nun oğlu ile benzerliğine bakın!

Yaşamını New York'ta sürdüren ve sunduğu Hugo programı ile 90'lı yılların çocuklarının sevgilisi haline gelen Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu son olarak katıldığı bir düğün töreninde oğlu Mir ile boy göstermişti.

Hugo’nun Tolga Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı! 57 yaşındaki Tolga Gariboğlu’nun oğlu ile benzerliğine bakın!

İşte Tolga Gariboğlu'nun son hali ve babasının gençlik yıllarını andıran Tolga Gariboğlu'nun oğlu Mir Gariboğlu...

Hugo’nun Tolga Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı! 57 yaşındaki Tolga Gariboğlu’nun oğlu ile benzerliğine bakın!

Yaşamını New York'ta sürdüren ve 90'lı yıllarda çocuk olanların büyük bir hayranlık ile hatırladığı Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmedi. Katıldığı bir davette ortaya çıkan Tolga Gariboğlu'nun yanında oğlu Mir de vardı.Tolga Gariboğlu'nun oğlu Mir ile olan benzerliği ilgi odağı oldu.

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