Hugo’nun Tolga Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı! 57 yaşındaki Tolga Gariboğlu’nun oğlu ile benzerliğine bakın!

Yaşamını New York'ta sürdüren ve 90'lı yıllarda çocuk olanların büyük bir hayranlık ile hatırladığı Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmedi. Katıldığı bir davette ortaya çıkan Tolga Gariboğlu'nun yanında oğlu Mir de vardı.Tolga Gariboğlu'nun oğlu Mir ile olan benzerliği ilgi odağı oldu.