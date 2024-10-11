Hülya Koçyiğit’in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar süper minisi ile nefes kesti!

Giriş Tarihi: 11.10.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
14:28
Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in güzeller güzeli torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. 2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, düzgün fiziği ve iddialı tarzı ile takipçilerini mest ediyor. Mutlu bir evliliği olan Aslışah Alkoçlar tıpkı anneannesinin gençliğine benzetiliyor. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar son olarak süper minisi ile verdiği pozlarla zarafetini bir kez daha konuşturdu...